李대통령, OECD 사무총장 접견…“양극화 완화 위한 정책적·정치적 노력 강조해야”

이재명 대통령은 9일(현지시간) 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장을 만나 “양극화를 완화하기 위한 정책적, 정치적 노력에 대한 좀 더 강조가 있었으면 한다”고 말했다.

이재명 대통령이 9일(현지시간) 프랑스 파리의 한 호텔에서 마티아스 코먼 경제협력개발기구(OECD) 사무총장과 접견에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 프랑스 파리 시내 한 호텔에서 이뤄진 코먼 사무총장 접견 자리에서 “포용적 성장론이라고 하는 것이 많이 이야기되고 있는데, 사실 그 문제에 대한 강조가 좀 있었으면 하는 생각이 들 때가 많다”며 이같이 언급했다.

이 대통령은 “국가 간 대립 갈등의 격화나 사람들, 집단들 사이에 대립과 갈등이 격화되는 데는 여러 가지 원인이 있을 테지만 조금 더 깊이 근본을 따져보면 결국은 경제적 양극화가 상당히 큰 영향을 미친다고 생각한다”고 했다. 이어 “제가 국제기구들의 의견 중에 각별히 관심이 가는 부분은 성장의 기회와 과실을 가급적이면 공정하게 나누는 것이 결국은 지속적인 성장의 길이다(라는 부분)”이라고 강조했다.

이 대통령은 코먼 사무총장에게 “OECD가 큰 역할을 해주고 있는데, 대한민국에 관심도 더 많이 가져달라”며 “우리가 함께할 수 있는 길이 어떤 것인지 함께 의논도 해나가면 좋겠다”고 당부했다.

코먼 사무총장은 “대통령께서 잘 말씀해 주셨듯이 지금 국제 사회에는 매우 어려운 시기”라며 “다양한 수준에서 여러 가지 갈등들을 저희는 보고 있다”고 답했다. 그는 “대통령께서 포용적 성장에 초점을 맞춰야 된다고 말해주셨는데, 그 중요성에 대해서 저희도 전적으로 동의한다”며 “저희는 이에 대해서도 많은 집중을 해 왔고, 앞으로도 계속 그렇게 해 나갈 것”이라고 밝혔다.

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