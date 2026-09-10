'68㎏→48㎏' 소유, 100㎏ 넘는 힙 어브덕션 머신 세팅

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 고중량 운동을 하는 근황을 공개했다.

소유는 지난 8일 자신의 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 "오.운.완"이라는 글과 함께 영상을 올렸다.

영상 속 소유는 헬스장에서 힙 어브덕션 머신을 이용해 운동하고 있다. 검은색 민소매 상의와 레깅스를 착용한 채 기구에 앉아 엉덩이 근육을 단련하는 모습이다.

영상에는 소유가 100㎏이 넘는 무게로 설정한 뒤 운동하는 모습이 담겼다. 힘을 주며 반복 동작을 수행한 소유는 한 세트를 마친 뒤 잠시 기구에 기대 휴식을 취했다.

소유는 앞서 체중 감량 사실을 공개하며 몸매 관리 과정을 전한 바 있다. 과거 68㎏에서 48㎏까지 감량했다고 밝히기도 했다.

소유가 즐겨 하는 힙 어브덕션은 엉덩이 근육을 집중적으로 자극하는 하체 운동이다. 머신에 앉아 무릎 바깥쪽에 패드를 밀착한 뒤 허벅지를 양옆으로 벌렸다가 천천히 원래 자세로 돌아오는 방식이다.

운동할 때는 반동으로 다리를 빠르게 벌리기보다 엉덩이 힘을 이용해 천천히 밀어내는 것이 중요하다. 상체가 좌우로 흔들릴 정도로 무게를 무겁게 설정하면 엉덩이 대신 허리 등에 불필요한 힘이 들어갈 수 있어 주의해야 한다. 다리를 모을 때도 패드가 완전히 맞닿을 때까지 힘을 풀지 않고 근육의 긴장감을 유지하는 것이 좋다.

동작을 제대로 수행하면 다리를 벌릴 때 엉덩이 바깥쪽과 뒤쪽에서 수축되는 느낌을 받을 수 있다. 특히 힙 어브덕션 운동은 중둔근과 대둔근을 강화하는 데 도움이 된다.

<뉴시스>

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