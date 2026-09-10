타블로 "음악 만드는 일이 건강에 해롭다…창작하면 아예 안자"

그룹 '에픽하이' 타블로가 음악을 만드는 일이 자신의 건강에 해롭다고 털어놨다.

타블로는 8일 유튜브 채널 '타블로'에서 겪고 있는 불면증에 관한 이야기를 나눴다.

타블로는 "불면증이 다시 찾아왔다. 수면 위생이 아주 엉망이다. 지금 이 순간에도 말이 안 될 정도로 잠이 부족한 상태다"라고 했다.

그는 "이유도 알고 있다"며 "최근 에픽하이 멤버끼리 노래 대결을 했다. 신곡을 발표했는데 음악을 만드는 게 저한테 해롭다는 사실을 알게 됐다"고 말했다.

이어 "농담이 아니다. 나를 아시는 분은 내가 잠과 사이가 좋았던 적이 없다는 걸 알 거다"라며 "의사 선생님들이 말 그대로 '잠에 문제가 있다'고 확실하게 말해준 상태"라고 했다.

타블로는 "예술가가 잠을 잘 자지 못한다는 사실이 미화돼 있다는 사실도 탓하고 싶다"며 "내가 무언가를 창작하거나 노래를 만들 때 내가 아예 잠을 안 잔다는 걸 알게 됐다"고 했다.

그는 "그동안 내가 뮤지션이고 창작가고 작가라는 사실 자체가 내가 못 자는 이유일 수 있겠다는 생각을 못 해봤다. 제가 과민해진 것 같다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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