포항시 일자리박람회 성료, 85개 기업 참여·241명 채용 예정

경북 포항시가 9일 개최한 ‘2026 포항 일자리박람회’ 결과 85개 기업이 참여해 241명을 채용할 예정이다고 밝혔다.

포항시와 대구지방고용노동청 포항지청이 공동 주최한 이날 행사에는 현장 면접 참여 기업 53개 사(196명 채용 예정)와 채용 알림판 서류 접수 기업 32개 사(45명 채용 예정) 등 총 85개 기업이 참여했다.

박람회 참가자들과 기념촬영. 포항시 제공

특히 올해 현장 면접에는 뉴로메카, 바이오앱, 그래핀스퀘어, 에이앤폴리, 지멘스헬시니어스, 포스코 정비 자회사 3사 등 포항의 미래 신산업 및 유망 기업들이 대거 참여해 1:1 면접을 진행했다.

이와 함께 포스코퓨처엠, 에코프로머티리얼즈, OCI, 포스코 등 지역대표 기업들은 기업 홍보관을 별도로 운영해 구직자들에게 기업의 주요 사업과 직무 등을 소개하고, 지역 기업에 대한 다양한 정보를 제공했다.

이와 함께 구직자들의 취업 역량을 높이기 위한 다양한 프로그램도 진행됐다.

한국폴리텍Ⅵ대학 포항캠퍼스 장세호 산학협력처장의 ‘성공기술인을 위한 커리어개발’ 취업 특강에서는 현장기술인에게 필요한 핵심 역량과 취업전략을 비롯해 자기소개서 작성법, 면접에서 자신을 효과적으로 표현하는 방법 등을 소개했다.

박람회 구인 부스를 방문하고 있는 박용선 포항시장과 김철수 포항시의회 의장.

또한 최신 채용 트렌드를 반영한 AI 모의면접(면접 체험·피드백)과 일·학습병행 실감형(AR·VR) 콘텐츠 체험도 운영됐다.

이 밖에도 노무·법률 상담 및 소자본 창업 상담, 마음건강상담소를 비롯해 증명사진 촬영, 퍼스널컬러 진단, 취업 타로, 향기 블렌딩, 캐리커처 등 다양한 부대행사를 마련해 구직자들의 취업 준비를 지원하고 심리적 재충전의 기회도 제공했다.

박용선 시장은 “이번 일자리박람회가 구직자에게는 새로운 출발을 위한 시작점이 되고, 기업에는 지역의 유능한 인재를 만나 성장의 기반을 마련하는 뜻깊은 자리가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 청년·여성·중장년 등 맞춤형 일자리 지원 정책을 강화하고 지역 산업의 경쟁력을 높여 시민들이 체감할 수 있는 좋은 일자리 창출을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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