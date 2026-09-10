재건축 갈등 없게… 도봉구, 주민 소통 창구 운영

서울 도봉구가 지역 내 재건축·재개발 과정에서 발생하는 갈등과 시행착오를 미리 막고 속도를 더하기 위해 각종 지원에 나섰다.



9일 구에 따르면 올해 기준으로 재건축 연한인 30년을 넘긴 관내 아파트 단지는 48개에 이른다. 세대수는 3만7422세대로, 서울 25개 자치구 중 다섯 번째로 많다. 여기에 시의 신속통합기획 재개발과 모아타운 등 공모 사업이 활기를 띠면서 대규모 사업 구역이 꾸준히 늘어났다.



구는 이처럼 활발해진 정비 사업이 갈등 없이 신속하게 추진될 수 있도록 정비사업 주민소통협의체 운영, 정비사업 전문가 자문단 운영, 주민 대상 정비사업 아카데미 및 설명회 개최 등 3대 주민 지원 사업을 마련했다.



먼저 사업 구역별로 ‘갈등관리책임관’을 배정해 현장을 정기적으로 모니터링하는 ‘정비사업 주민소통협의체’를 운영한다. 이들은 주민 총회를 참관하고 조합 운영 실태와 업체 선정 과정을 점검해 갈등의 불씨를 예방할 계획이다. 아울러 ‘정비사업 전문가 자문단’을 꾸려 정비계획 수립에 대한 전문적인 자문과 교육을 지원한다. 이미 불거진 주민 갈등도 적극적으로 조정·해결한다.



분기마다 1회씩 열리는 주민 대상 ‘정비사업 아카데미’는 복잡하고 어려운 정비사업 정보를 알기 쉽게 전달한다. 이에 더해 주민 요청 또는 구의 자체 판단에 따라 필요한 구역에는 더 상세한 정보를 제공할 수 있도록 맞춤형 주민 설명회를 연다.



김동욱 도봉구청장은 “주민 갈등을 최소화하고 정비사업을 신속히 추진해 주거 환경을 개선하고 주택 공급을 활성화할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

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