李 대통령, 佛 하원의장 만나 ‘한·프랑스 관계 도약’ 역할 당부

프랑스를 국빈 방문한 이재명 대통령은 9일(현지시간) 야엘 브론피베 프랑스 하원의장을 면담하고, 민주주의 발전을 위한 의회 역할 및 한·프랑스 관계 도약을 위한 프랑스 의회의 관심을 당부했다.

브론피베 하원의장은 이 대통령의 하원 방문을 환영하며 “이번 하원 방문은 민주주의를 대표하는 의회의 역할에 대한 이 대통령의 각별한 관심을 보여주는 것으로 그 의미가 크다”고 언급했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.

이재명 대통령이 9일(현지시간) 프랑스 파리 하원의장 공관에서 브룬 피베 프랑스 하원의장을 면담하고 있다. 연합뉴스

이에 이 대통령은 “세계적으로 민주주의가 위협받는 환경에서 국민의 의사를 정치에 반영하는 것이 민주주의의 핵심”이라며 “이 과정에서 의회가 매우 중요한 역할을 담당한다”고 말했다. 그러면서 “프랑스 혁명이 자유와 평등, 국민주권의 가치를 확산시키며 한국이 국민주권의 시대를 열어가는 데도 중요한 영향을 미쳤다”고 강조했다.

이 대통령은 자유와 평등이라는 민주주의의 기본 가치가 프랑스와 한국이 경제발전 및 첨단산업 확대 등 지속적으로 발전해 나가는 든든한 기반이 됐다고 평가했다. 이어 “교역·투자, 첨단기술, 사회정책 등 다양한 분야에서 한국과 프랑스 간 협력이 더욱 확대될 잠재력이 크다”면서 “양국 관계의 새로운 도약을 위해서는 의회의 역할과 양국 의회 간 획기적이면서도 깊은 협력이 필요하다”고 짚었다.

브론피베 하원의장은 민주주의 발전을 위한 한국의 정책에 관심을 표했고, 이 대통령은 국민 의견을 정책에 반영할 수 있는 한국의 제도 개혁에 대해 소개했다. 아울러 양국 간 문화 및 인적 교류 확대 방안에 대해서도 논의하고, 한·프랑스 관계를 더욱 발전시켜 나가기 위해 양국 의회 간 교류와 소통을 더욱 활성화시켜 나갈 필요가 있다는 데 뜻을 같이했다고 강 수석대변인은 전했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 9일(현지시간) 프랑스 파리 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에서 국기에 경례하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 프랑스 동포 오찬간담회에선 프랑스 대혁명과 한국의 상황을 비교하며 자신이 생각하는 혁명과 개혁에 관해 설명하기도 했다. 이 대통령은 “프랑스 대혁명이 진행되는 과정에서 반동의 시기, 반혁명의 시기를 겪었고 엄청난 희생이 있었다. 너무 과하게 상황을 이끌어가다 보니 소위 반동을 맞이한 것”이라며 “에너지가 넘칠 때는 절제할 필요가 있다. 많은 사람들의 동의 하에 고통과 저항을 최소화하면서 우리가 가야 할 바람직한 방향을 향해 나아가야 한다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지