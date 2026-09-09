"신라의 달밤 걸어보세요"… 경주서 국가유산야행 마련

경북 경주시는 '2026 경주국가유산야행'이 오는 18∼20일 3일간 열린다고 9일 밝혔다.

경주시와 경북도, 국가유산청, 경주문화원이 마련한 국가유산야행은 행사 기간 매일 오후 6시부터 5시간 동안 진행된다.

경주국가유산야행 홍보 포스터. 경주시 제공

등불을 따라 월정교와 주변 국가유산 야경을 둘러보는 탐방, 거리공연, 전시·체험, 역사·인문학 프로그램, 지역 예술가와 청년이 참여하는 야시장, 지역 먹거리와 숙박 연계 프로그램으로 이어진다.

최태성 역사 강사와 신병주 건국대 교수가 각각 18일과 19일 경주읍성에서 경주이야기 강연을 연다. 역사 이야기꾼 썬킴은 19일 월정교 특설무대에서 신라이야기 인문학 강연을 한다.

시는 2025년 반려동물친화도시로 선정된 것을 계기로 '반려동물과 함께 걷는 국가유산야행'도 운영한다.

18일 오후 6시 월정교 앞 특설무대에서 열리는 개막식에서는 공군 특수비행팀 '블랙이글스'의 에어쇼와 국제 아티스트 미스터 두들의 드로잉 퍼포먼스가 펼쳐진다.

주낙영 시장은 "시민과 관광객이 경주 밤길을 걸으며 천년 고도 역사와 국가유산의 가치를 느끼길 바란다"고 말했다.

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