포항시, 그래핀 연구성과 상용화 본격화… 14일 협의체 출범

경북 포항시가 그래핀 연구 성과를 실제 제품과 산업으로 연결하기 위한 상용화 전략 마련에 속도를 내고 있다.

시는 지난 7일 시청 중회의실에 산학연관 전문가가 참석한 가운데 ‘제2회 포항시 그래핀 산업 육성위원회’ 회의를 열었다고 9일 밝혔다.

포항시는 지난 7일 시청 중회의실에 산학연관 전문가가 참석한 가운데 '제2회 포항시 그래핀 산업 육성위원회' 회의를 열고 있다. 포항시 제공

그래핀 산업 육성위원회는 전국 지자체 최초로 제정한 '포항시 그래핀 산업 육성 및 지원에 관한 조례'에 따라 구성된 법정 위원회로, 포항시 그래핀 산업 육성 정책과 지원 사항을 심의한다.

배용수 위원장(부시장)과 홍병희 부위원장(그래핀스퀘어 대표), 박칠용·김하영 시의원, 이태우 한국그래핀학회 회장, 박형규 포스텍 교수, 김남동 포항가속기연구소 책임연구원, 김병수 나노융합기술원 융합기술부장 등 산업계와 학계, 연구 기관 등 각 분야 전문가가 참석했다.

회의는 신규 위원 위촉과 함께 시 그래핀 산업 육성 로드맵과 K-그래핀 파운드리 구축 방향을 공유하고, 그래핀 상용화를 앞당기기 위한 실행 방안을 집중 논의했다.

특히 참석 위원은 기업 수요를 기반으로 상용화 생태계 구축, K-그래핀 파운드리 활용 방안, 수요·공급 기업 간 공동 개발·실증 과제 발굴 등과 관련해 다양한 의견을 제시했다.

시는 지난 7월 산업통상부가 발표한 '그래핀 상용화 기술 로드맵' 등 정부 정책에 대응하기 위해 다양한 정책 수립을 보색하고 있다.

시는 '꿈의 소재 그래핀을 핵심 산업'으로 육성하기 위해 ▲그래핀 산업 생태계 고도화 ▲실증·표준 인프라 구축 ▲수요 주도 생태계 확장 ▲글로벌 선도 혁신 환경 조성 등 4대 전략 10대 과제를 추진한다.

이를 통해 그래핀 전후방 기업 집적, K-그래핀 상용화 협의체 운영, 그래핀 실증 지원 센터·K-그래핀 파운드리 구축, 수요 기업 중심의 전주기 상용화 지원, 국가 첨단 전략 기술 지정, 전문 인력 양성 등을 단계적으로 추진해 포항을 국가 그래핀 산업의 상용화 선도 거점으로 육성한다.

배용수 그래핀 산업 육성위원장(부시장)은 "산학연관의 역량을 결집하고, 기업이 체감할 수 있는 실질적인 상용화 방안을 마련해 포항을 세계적인 그래핀 첨단 소재 산업의 중심지로 육성해 나가겠다"고 말했다.

한편 시는 오는 14일 'K-그래핀 상용화 협의체' 출범식을 개최한다. 나노융합기술원·포항테크노파크 등 지역 혁신 기관과 연계해 공정 실증, 시제품 제작, 장비 공동 활용, 수요·공급 기업 간 연계, 정부 사업 공동기획 등을 추진하며, 기업 중심의 상용화 협력을 강화한다.

기업 수요를 지속적으로 발굴하고, 실증과 기술 사업화 지원을 강화하는 등 연구 성과가 제품 개발 및 양산으로 이어지는 선순환 구조를 구축할 방침이다.

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