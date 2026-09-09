[포토] 이재명 대통령, 브룬 피베 프랑스 하원의장 면담

프랑스 파리 피베 하원의장의 공관 집무실에서 이뤄진 면담에는 한국 측 조현 외교부 장관과 위성락 국가안보실장, 프랑스 측에서 브뤼노 피쉬 외교상임위원장, 사브리나 세바이히 한-프랑스 의원 친선협회장 등이 자리했다.
이 대통령은 올해가 양국의 수교 140주년임을 고려, 방명록에 "한국과 프랑스 간의 새로운 140년, 양국의 정부와 국회가 함께 열어가길 바란다"고 적었다.
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파리=이제원 선임기자
프랑스 파리 피베 하원의장의 공관 집무실에서 이뤄진 면담에는 한국 측 조현 외교부 장관과 위성락 국가안보실장, 프랑스 측에서 브뤼노 피쉬 외교상임위원장, 사브리나 세바이히 한-프랑스 의원 친선협회장 등이 자리했다.
이 대통령은 올해가 양국의 수교 140주년임을 고려, 방명록에 "한국과 프랑스 간의 새로운 140년, 양국의 정부와 국회가 함께 열어가길 바란다"고 적었다.
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