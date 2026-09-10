김민석 수첩에 ‘서울시장 후보 청래’… 鄭 “불쾌”

더불어민주당 김민석 대표가 국회 본회의장에서 살펴보던 수첩에 차기 서울시장 후보군으로 ‘청래’ 등이 적힌 모습이 포착되면서 8·17 전당대회에서 맞붙었던 정청래 의원과 다시 신경전을 벌였다. 정 의원은 “전대에서 이겼으면서도 진 사람을 왜 자꾸 때리느냐”며 공개 반발했고, 같은 수첩의 ‘이진숙·한동훈 OUT’ 문구를 두고는 한동훈 무소속 의원도 “노상원 수첩 흉내 냅니까”라고 맞받았다.

더불어민주당 김민석 대표가 9일 서울 여의도 국회 본회의장에서 수첩을 펼쳐보고 있다. 왼쪽 페이지에 ‘서울시장 후보’라는 문구 아래 ‘청래’(정청래 의원·빨간 원)라고 적혀 있다. 오른쪽 페이지에는 국민의힘 이진숙 의원과 무소속 한동훈 의원의 이름과 함께 ‘OUT’(아웃)이라고 적혀 있다. 데일리안 제공

한 언론은 9일 김 대표가 국회 본회의장에서 수첩을 살펴보는 모습을 공개했다. 수첩에는 서울시장 후보와 관련해 ‘청래’가 선명하게 적혔고 다른 이름도 흐릿하게 찍혔다. 정치권에서는 일부 글씨가 ‘훈식’(강훈식), ‘원식’(우원식), ‘원오’(정원오), ‘MJ’(고민정) 등으로 보인다는 해석이 나왔다. 오세훈 서울시장이 정치자금법 위반 혐의로 1심에서 유죄를 선고받은 가운데 형이 확정될 경우 서울시장 재선거가 열릴 수 있어, 김 대표가 후보군을 미리 정리한 것 아니냐는 관측이 나왔다.

정 의원은 페이스북에 “지난번에는 워크숍에서 마이크 잡고 농락하더니 이번에는 수첩으로 때립니까. 불쾌하다”며 “전당대회 때 네거티브로 그렇게 때렸으면 됐지, 전대 끝났고 이겼으면서도 진 사람을 왜 자꾸 때립니까”라고 했다. 이어 “서울시장의 꿈을 꾸다가 낙선한 민석, 영길 등도 좋은 후보이니 수첩에 적어 놓으시지요”라고 꼬집었다.

김 대표 수첩에는 ‘이진숙·한동훈 OUT’이라고 적힌 글씨도 포착됐다. 김 대표는 앞서 두 의원을 겨냥해 의원 자격정지를 추진해야 한다는 취지의 글을 올린 바 있다. 한 의원은 12·3 비상계엄 모의 정황 등이 적힌 노상원 전 국군정보사령관의 수첩에 빗대 “김민석 민주당 대표! 노상원 수첩 흉내 냅니까”라고 반발했다.

김 대표는 별도 해명을 내놓지 않았다. 박성준 민주당 수석대변인은 “김 대표에게 사진이 나왔다고 보고드렸는데 따로 말씀은 없었다”며 서울시장 후보군에 대해서는 “다양한 의견을 듣고 있는데 더 살을 붙이기는 어렵다”고 했다.

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