충남 당진에 1.2조 규모 AI 데이터센터 짓는다

박수현 충남지사가 1호 공약으로 내건 ‘AI 수도 충남’ 구축이 대규모 민간 투자 유치를 시작으로 본격적인 시동을 걸었다. 충남도가 당진에 1조2000억원이 넘는 100㎿급 인공지능(AI) 데이터센터를 유치하면서 천안·아산의 첨단 제조 산업과 서해안 산업 벨트를 AI로 연결하는 기반 구축에 나섰다.



충남도는 9일 당진시, 정보기술(IT) 업체 이에프디, 데이터센터 운영 관리 업체 엔에프디코리아와 ‘AI 데이터센터 건립 투자협약(MOU)’을 체결했다.



협약에 따라 이에프디는 이달부터 2029년까지 1조2405억원을 투입해 당진 송산2일반산업단지 3만5239㎡ 부지에 100㎿ 규모의 AI 데이터센터를 건립한다. 사업 부지는 이미 확보했다. 한국전력에 전력계통영향평가를 제출하고 건축 인허가 절차를 밟고 있다. 완공되면 80명의 신규 고용이 예상되며 지역 인재를 우선 채용할 계획이다.



이번 투자는 박 지사가 취임 이후 역점을 두고 추진해 온 ‘AI 수도 충남’ 구상이 대규모 민간 투자를 통해 산업 인프라로 구체화한다는 점에서 의미가 있다. 박 지사의 AI 전략은 반도체·디스플레이·자동차·철강·석유화학 등 충남의 핵심 제조업에 AI를 접목해 산업 전반을 인공지능 전환(AX)하는 것이 핵심이다. 삼성전자와 삼성디스플레이 등 첨단 제조업이 집적된 천안·아산과 철강·석유화학·에너지 산업이 포진한 당진·서산을 AI로 연결해 기존 제조업의 경쟁력을 한 단계 끌어올린다는 구상이다.



도는 데이터센터를 기업·대학·연구 기관이 참여하는 AI 산업 혁신 거점으로 육성하고, 관련 기업과 전문 인력 유치, 광속도 인허가 행정을 추진 중이다. 박 지사는 AI 산업의 핵심 조건인 전력·용수·인력을 ‘3력(力)’으로 규정하고 관련 기반 확충에 나서고 있다.



박 지사는 “AI 대전환은 안정적인 전력과 충분한 수력, 전문 인력에 달려 있다”며 “대한민국 제조업을 떠받쳐 온 충남에 더 많은 AI 공장을 더해 ‘AI 시대의 미래’를 열겠다”고 말했다.

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