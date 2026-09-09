“술집서 20대가 사라졌다”…3년 새 결제 52% 급감, 새벽엔 43% ‘뚝’

일반주점을 찾는 20대가 눈에 띄게 줄었다. 3년 새 결제 건수가 절반 넘게 감소했고, 자정을 넘긴 심야 시간대 이용도 40% 이상 줄었다. 젊은 층을 중심으로 술 소비는 줄고 건강과 취미에 돈을 쓰는 흐름이 뚜렷해지고 있다.

올해 상반기 20대의 일반주점 이용 건수는 2023년 상반기보다 52% 감소한 반면 수영장 등 건강·취미 관련 소비는 증가한 것으로 나타났다. 기사의 이해를 돕기 위한 자료사진. 연합뉴스

9일 NH농협은행 소비 트렌드 보고서 ‘NH트렌드+’에 따르면 개인카드 고객 738만명의 결제 데이터 1억2700만건을 분석한 결과, 올해 상반기 일반주점 이용 건수는 2023년 상반기보다 34% 감소했다. 이용 금액도 같은 기간 30% 줄었다.

연령별로는 20대의 감소 폭이 가장 컸다. 2023년 상반기 이용 건수를 100으로 놓고 비교했을 때 올해 상반기 20대 지수는 48에 그쳤다. 3년 새 이용 건수가 52% 줄어든 셈이다.

30대는 65로 35%, 40대는 60으로 40% 감소했다. 50대도 76으로 24% 줄었다. 반면 60대 이상은 109로 유일하게 9% 증가했다.

일반주점 전체 이용 건수에서 20대가 차지하는 비중도 2023년 34%에서 올해 25%로 9%포인트 떨어졌다. 같은 기간 60대 이상은 12%에서 19%로 7%포인트 높아졌다.

시간이 늦어질수록 감소 폭은 더 커졌다. 평일 오후 6∼7시 일반주점 이용 건수는 2023년보다 29% 줄었지만 오후 9∼10시에는 35% 감소했다.

오후 11시∼자정에는 40%, 자정∼오전 1시에는 42% 줄었다. 오전 1시 이후에는 43% 감소해 낙폭이 가장 컸다. 늦은 밤까지 2차, 3차로 이어지던 술자리 문화가 약해지고 있다는 분석이 나온다.

술 소비가 줄어든 것과 달리 건강·취미 관련 소비는 늘었다.

2023년 상반기 결제 건수를 100으로 놓고 보면 올해 상반기 수영장은 159로 59% 증가했다. 스포츠센터는 125로 25%, 당구장은 116으로 16% 늘었다.

반대로 볼링장은 63으로 37% 감소했다. 골프장과 골프연습장도 각각 85로 15%씩 줄었다.

노래방과 오락실·게임방에서는 여전히 20대 비중이 압도적이었다. 올해 상반기 전체 이용 건수 가운데 20대가 차지한 비중은 노래방 57.7%, 오락실·게임방 57.0%였다. 완구점도 50.1%로 절반을 넘었다.

NH농협은행 측은 “젊은 세대를 중심으로 음주 소비가 줄어드는 대신 개인 취향과 가벼운 여가를 중시하는 소비 성향이 강해지고 있다”고 분석했다.

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