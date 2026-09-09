"이집트도 하마스 기습 경고"…'정보실패' 궁지 몰리는 네타냐후

아랍에미리트(UAE)에 이어 이집트도 2023년 10월 7일 팔레스타인 무장 정파 하마스의 대규모 기습 공격 이전에 이스라엘 측에 사전 경고를 전달했다는 현지 매체의 보도가 또 나왔다.



베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 주변국들의 도발 징후 정보를 연이어 묵살했다는 폭로가 잇따르면서, 총선 국면에서 이스라엘 안보의 적임자를 자임해온 그의 이미지 훼손이 불가피할 것으로 보인다.

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리. 연합뉴스

9일(현지시간) 이스라엘군 라디오 방송에 따르면 이스라엘 국내 정보기관 신베트는 하마스의 기습 발생 전 네타냐후 총리에게 이집트 정보당국으로부터 입수한 하마스의 도발 경고를 보고했다.



당시 이집트 측은 '하마스가 가자지구의 땅을 진동하게 할 것'이라는 취지의 정보를 전달했다.



세부적인 공격 방식이 명시되진 않았으나 대규모 군사 행동을 암시하는 포괄적 경고였다.



그러나 이스라엘 수뇌부는 이 경고의 의미를 오판했다.



보도에 따르면 로넨 바르 신베트 국장은 해당 첩보가 이라크 시아파 무장세력 카타이브 헤즈볼라에 피랍된 이스라엘 연구원 엘리자베스 추르코프 문제와 연관된 것으로 축소 해석했다.



하마스가 대규모 수감자 석방을 위한 이스라엘과의 교환 협상에서 추르코프를 자신들의 인질 카드로 활용하려 한다는 정도로만 파악했다는 것이다.



이집트의 사전 경고를 이스라엘이 무시했다는 증언은 하마스의 기습 직후에도 제기된 바 있다.



기습 며칠 뒤 한 이집트 정보당국 관계자는 "이집트 정보부 장관이 네타냐후 총리에게 직접 하마스가 무언가 큰일(something big)을 계획하고 있다고 거듭 경고했으나, 이스라엘 측이 이를 묵살했다"고 폭로했다.



전날에는 "하마스 기습 수주 전, UAE 대통령이 네타냐후 총리에게 공격 준비 정황을 알렸으나 철저히 외면당했다"는 내용의 일간 하레츠 보도가 이스라엘 정계를 강타한 바 있다.



UAE와 이집트 등 중동 내 핵심 안보 파트너들이 하마스의 심상치 않은 움직임을 잇달아 경고했음에도 네타냐후 정부가 이를 모두 간과했다는 폭로가 이어지면서, 이스라엘 최고위층의 치명적인 정보 판단 실패를 둘러싼 비판 여론이 한층 거세질 것으로 보인다.



한편, 네타냐후 총리는 UAE의 경고를 무시했다는 보도를 한 일간지 하레츠의 기자를 상대로 소송을 제기하겠다는 뜻을 밝혔다.



네타냐후 총리는 소셜미디어 엑스(X)를 통해 2023년 9월 초부터 10월 7일 기습 당일 사이에 무함마드 빈 자예드 알 나흐얀 UAE 대통령과 통화한 사실이 없다면서 통화가 이뤄졌다면 기록이 남았을 테지만 어떠한 기록도 발견되지 않았다고 반박했다.



그는 이번 보도를 "좌파 진영의 선거 운동의 하나로, 명백히 정치적 시기를 노린 악의적 명예훼손"이라고 규정하면서, 하레츠와 기사를 작성한 기자에 대한 소송을 변호인단에 지시했다고 밝혔다.



네타냐후 총리는 그러면서 "기습 몇 시간 전이라도 이스라엘 안보 책임자들로부터 하마스의 공격 징후에 대해 보고받았다면, 그 끔찍한 학살을 막을 수 있었을 것"이라며 정보 실패의 책임을 군과 정보당국에 돌리는 기존 주장을 되풀이했다.

<연합>

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