與, 선관위 ‘국민참정권위원회’로 기관명 변경 제안

더불어민주당이 중앙선거관리위원회를 가칭 ‘국민참정권위원회’로 개편하고, 위원 구성과 감사체계까지 손질하는 개헌을 추진한다. 위원장과 상임위원 선출 과정에 국회 동의와 대통령 임명 절차를 도입하고, 선관위 내부에 독립적인 감사위원회를 설치하는 방안도 제시했다.

더불어민주당 송기헌 선관위개혁TF 단장이 9일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 국민참정권 수호를 위한 선관위 개혁TF 활동 보고 및 개헌과제 전달식에서 발언하고 있다. 뉴시스

민주당 국민참정권 수호 선거관리위원회 개혁 태스크포스(TF) 단장인 송기헌 의원은 9일 국회에서 열린 활동 결과 보고 및 개헌과제 전달식에서 “선관위의 기능과 명칭, 구성 방식, 감사체계 등 헌법적 차원에서 검토가 필요한 과제를 논의해 TF 차원의 개헌 방향을 마련했다”고 밝혔다.



TF는 6·3 지방선거의 투표용지 부족 사태를 계기로 현행 선관위를 국민의 참정권 보장을 중심으로 한 새로운 독립 선거관리기구로 개편하는 방안을 마련했다. 명칭을 ‘국민참정권위원회’로 바꾸고, 위원장과 상임위원 선출에는 국회 동의와 대통령 임명 절차를 거치도록 하는 방향이다. 현행 헌법은 중앙선관위원 9명을 대통령 임명 3명, 국회 선출 3명, 대법원장 지명 3명으로 구성하도록 규정하고 있어 위원 구성 방식 변경에는 개헌이 필요하다.



선관위에 독립적인 감사위원회를 설치하고 선관위 공무원을 감사원의 감사 대상에 포함하는 방안도 개헌 과제로 제시했다. 헌법재판소는 지난해 2월 중앙선관위가 감사원을 상대로 낸 권한쟁의심판에서 헌법기관인 선관위의 독립성 보장을 이유로 “감사원에 선관위 직무감찰권이 없다”고 결정한 바 있다.



송 의원은 “국민의 참정권을 실질적으로 보장하는 기관으로 역할과 책임을 다시 세워야 한다”며 “선관위의 독립성은 반드시 보장돼야 하지만 높은 독립성에는 그에 상응하는 높은 수준의 책임성과 투명성이 함께해야 한다”고 말했다.



TF가 마련한 개헌과제는 민주당 개헌추진단이 넘겨받아 구체적인 개헌안과 추진 전략을 논의한다. 개헌추진단장인 김태년 의원은 “국민은 선관위 독립성과 책임성을 어떻게 조화시킬 것인지 묻고 있다”며 “TF가 원인을 규명하고 제도의 허점을 짚어 개헌안 검토까지 담은 만큼 개헌추진단이 책임 있게 이어가도록 하겠다”고 밝혔다.

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