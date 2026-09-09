학식에서 스타 셰프를…서울시립대, 2학기 개강 맞아 여경래 셰프 초청 행사 개최

서울시립대가 2026학년도 2학기 개강을 맞아 학생식당에 스타 셰프를 초청하는 이색 프로그램을 개최했다.

서울시립대는 9일 점심시간 학생회관 1층 학생식당에서 ‘맛있는 개강~ 특별한 하루! 여경래 셰프와 함께’ 행사를 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 새 학기를 시작하는 학생들에게 일상적인 대학생활 속 특별한 즐거움을 선사하고, 학업과 취업 준비로 지친 학생들에게 격려와 응원의 메시지를 전하기 위해 마련됐다. 특히 고물가 시대인 만큼 학생들이 부담을 덜면서도 수준 높은 음식을 경험할 수 있도록 스타 셰프를 초청하는 이색 프로그램으로 행사를 기획했다.

서울시립대가 9일 학생회관 1층 학생식당에서 여경래 셰프 초청 행사를 개최했다. 서울시립대 제공

이날 행사에는 중식의 대가 여경래 셰프가 직접 학생식당을 찾아 학생들을 위해 개발한 ‘팔보채 덮밥’을 선보였다. 여 셰프는 8가지 재료에 XO소스를 더해 풍미를 살렸고, 단체급식 환경에서도 맛과 품질을 함께 경험할 수 있도록 이번 메뉴를 구성했다.

여 셰프는 이날 학생식당에서 직접 메뉴 조리와 배식에 참여하며 학생들과 가까이에서 소통했다. 학생들은 평소 방송과 미디어를 통해 접하던 셰프의 요리를 교내 학생식당에서 직접 맛보고, 셰프와 함께 사진을 촬영하는 등 평소와는 다른 특별한 개강의 추억을 만들었다.

학생들과 기념사진 촬영 중인 여경래 셰프

행사를 개최한 김완순 서울시립대 학생처장은 “새 학기를 시작하는 학생들에게 일상적인 학교생활 속에서 특별한 즐거움을 선사하고자 이번 행사를 마련했다”며 “앞으로도 학생들의 선호와 수요를 반영한 다양한 메뉴와 이벤트를 통해 학생식당을 더욱 만족도 높은 학생복지 공간으로 만들어 나가겠다”고 말했다.

왼쪽부터 김완순 서울시립대 학생처장, 우수영 서울시립대 대외협력부총장, 여경래 셰프, 전인한 서울시립대 교학부총장

서울시립대는 이번 행사를 계기로 학생식당에 대한 학생들의 관심과 이용을 높이는 한편, 학생식당을 단순한 식사 공간을 넘어 대학 구성원이 함께 즐기고 소통할 수 있는 차별화된 학생복지 공간으로 발전시켜 나갈 계획이다. 또한 학생들의 의견과 수요를 적극 반영해 다양한 메뉴와 문화·복지 연계 프로그램을 지속적으로 선보일 예정이다.

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