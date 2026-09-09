떠나는 이석연 “권력에 아부하는 조직 존재가치 없어”

정부·여당을 향해 ‘쓴소리’를 이어온 이석연 대통령 직속 국민통합위원장이 9일 퇴임하며 정치권에 “승리보다 공존을 생각하고, 지지층보다 국민 전체를 바라봐 달라”고 당부했다. 보수 진영 인사로 이재명정부에 영입된 이 위원장은 임기 2년의 절반인 1년 만에 물러났다. 그는 지난 1년을 “통합이 무엇인지 묻고 고민했던 깊고 무거운 시간”이라고 돌아봤다.



이 위원장은 이날 정부서울청사에서 열린 이임식 뒤 페이스북에 올린 이임사에서 “저는 어느 편의 통합위원장이 아니라 국민의 통합위원장이고자 했다”며 “권력의 눈치를 보기보다 국민의 눈높이에서 말하려고 했고, 필요한 경우에는 대통령과 정부에도 쓴소리를 마다하지 않았다”고 밝혔다.

이석연 국민통합위원회 위원장이 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 이임식을 마친 뒤 청사를 나서고 있다. 뉴시스

이어 “국민통합위원회는 국민의 아픔과 분노, 그리고 말없는 다수의 목소리를 권력에 전달하는 쓴소리의 창구가 돼야 한다”며 “권력에 듣기 좋은 이야기만, 권력에 아부하는 보여주기식 활동을 하는 조직이라면 존재할 가치가 없다”고 강조했다.



정치권을 향해서는 “정치가 갈등을 증폭시키고 확증편향과 진영 논리로 우리 사회를 갈라놓는 경우가 적지 않았다”며 “정치인들은 국민통합을 말하기 전에 정치부터 통합의 모습을 보여줘야 한다”고 했다. 이어 “상대방을 적으로 여기고 나와 생각이 다르다는 이유만으로 배척한다면 민주주의는 설 자리를 잃는다”고 지적했다. 이 위원장은 “국민통합의 마지막 보루는 헌법정신”이라며 “자유와 평등, 법치와 민주주의, 인간의 존엄과 가치는 우리를 다시 하나로 묶어주는 최소한의 공통기반”이라고 했다. 정치 지도자들에게는 “오늘의 권력보다 내일의 대한민국을 생각해 달라”고 당부했다.



이 위원장은 지난 3일 “국민통합에 관한 이 정부의 생각과 철학이 저와는 많이 다르다는 것을 알았다”며 “대통령의 뜻에 따라 물러나고자 한다”고 밝혔다. 당시 “제가 다시 공직에 나선 것은 헌법에 충성하기 위해서지 정권에 충성하기 위한 것이 아니었다”고도 했다. 재임 중에는 여당 주도로 국회를 통과한 ‘법왜곡죄’와 검찰 보완수사권 폐지 법안에 이 대통령이 재의요구권을 행사해야 한다고 건의했고, 국민통합을 위해 이 대통령이 민주당을 탈당해야 한다고 공개 제안하기도 했다.

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