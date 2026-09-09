“아동과 함께 결정해야” 65%… “실제 존중” 평가는 49%

아동과 관련된 일을 결정을 할 때 우리 국민 10명 중 6명 이상은 “아동과 어른이 함께 정해야 한다”고 인식했다. 이처럼 아동의 권리를 보장해야 한다는 목소리는 컸으나, 실제로 우리 사회가 아동의 의견을 충분히 존중하는지에 관한 긍정적 인식은 절반가량에 그쳤다.

국가아동권리보장원은 ‘365일 아동의 날’ 캠페인의 목적으로 7월 13일∼8월 17일 만 14세 이상 국민 3008명을 대상으로 실시한 온라인 설문조사 결과를 분석한 결과 이같이 나타났다고 9일 밝혔다.

국가아동권리보장원 현판. 국가아동권리보장원 제공

설문조사 결과를 세부적으로 살펴보면 아동과 관련된 일을 결정하는 방식에 대해서는 ‘아동과 어른이 함께 이야기하고 결정해야 한다’는 응답자가 65.0%(1956명)에 달했다.

그러나 실제 아동의 의견을 충분히 존중하고 있는지에 대해서는 ‘매우 그렇다’와 ‘그런 편이다’를 더한 긍정 응답이 49.8%(1499명)로 절반 수준이었다.

아동의 권리가 더 잘 보장되기 위해 필요한 것으로는 ‘어른들의 인식 변화’가 38.8%(1168명)로 가장 많았다. ‘가정에서의 존중 문화 확대’가 29.6%(889명)로 그다음이었다.

아동에게 가장 덜 지켜지는 권리로는 ‘자기 생각을 말하고 존중받을 권리’가 36.8%(1106명)이었다. 또 ‘차별과 폭력으로부터 보호받을 권리’가 31.5%(947명), ‘정부·지자체 정책·제도 개선’이 11.7%(353명) 등이었다.

국가아동권리보장원은 이런 조사 결과를 바탕으로 아동이 자신의 의견을 자유롭게 표현하고 일상 속 의사결정에 참여할 수 있도록 캠페인을 추진할 방침이다. 아울러 아동권리 존중에 대한 사회적 인식을 높이기 위한 온라인 콘텐츠 제작과 홍보 활동도 이어간다.

김유임 국가아동권리보장원장은 “아동의 의견을 존중한다는 것은 단순히 이야기를 들어주는 것을 넘어, 아동에게 영향을 미치는 결정에 그 의견을 실질적으로 반영하는 것”이라며 “모든 아동이 권리의 주체로 존중받을 수 있도록 일상 속 아동권리 실천 문화를 확산하겠다”고 밝혔다.

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