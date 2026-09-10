‘경찰 보디캠’ 보안 이유 중국산 뺀다더니…우회 납품 의혹 업체 수사

해킹 등 보안 문제를 차단하기 위해 중국산 장비를 배제하기로 했던 190억원대 경찰 ‘보디캠’ 사업에 중국산 장비가 우회 납품됐다는 의혹이 제기돼 경찰이 강제수사에 나섰다.

9일 경기남부경찰청에 따르면 테러방첩수사대는 경찰청에 보디캠 단말기를 납품한 조달 업체 A사와 통신망 구축을 맡은 KT를 상대로 최근 압수수색을 진행하고, 사업자 선정 및 납품 관련 자료를 확보해 수사 중이다. A사 등은 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 위계에 의한 공무집행방해 등 혐의를 받는다.

경찰 보디캠 모습. 해당 사진은 기사 특정 내용과 무관. 사진=뉴시스

이 사업은 현장 경찰관들이 사비로 구매해 쓰던 보디캠을 정식 장비로 대체하기 위해 추진됐다. 2029년까지 예산 194억8600만원이 투입되는 대형 사업으로, 지난해 중소기업인 A사와 KT가 컨소시엄을 구성해 사업자로 선정됐다.

지금까지 현장에 보급된 보디캠은 1만4000대가 넘는다.

문제는 사업의 핵심 요건인 ‘보안성’이다. 보디캠으로 촬영한 현장 영상은 무선 중계기를 거쳐 국가정보자원관리원에 전송돼 보관된다.

범죄 현장은 물론 시민들의 민감한 개인정보가 그대로 담기기에, 경찰은 지난해 사업 설명회 당시 영상 유출과 해킹 위험을 이유로 중국산 단말기는 지양해달라고 안내했다.

그런데 최근 입찰에서 탈락한 경쟁 업체로부터 “경찰에 보급된 보디캠이 중국 업체의 제품과 외형, 기능까지 판박이처럼 유사하다”는 제보가 접수되며 수사가 시작됐다. A사의 경우 대표와 법인이 형사 입건됐고, KT는 참고인 신분으로 조사받고 있다.

경찰은 현장 보급 장비가 실제 중국산 제품과 동일한지 확인하기 위해 전문 기관에 정밀 감정을 의뢰했다. A사 측은 “대만 공장에서 주문자상표부착생산(OEM) 방식으로 생산한 제품을 정상적으로 납품한 것”이라며 혐의를 전면 부인하는 것으로 전해졌다.

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