[이코노 브리핑] 신한銀, 하반기 신입행원 130여명 채용 외

신한銀, 하반기 신입행원 130여명 채용

신한은행이 9일부터 ‘2026년 하반기 신입행원 채용’을 실시한다. △개인·기업금융 일반직 신입행원 공개채용 △회계사 2차 합격자 특별채용 등 총 130여명을 선발한다. 이번 채용에서는 자기소개서 작성 문항을 폐지하고 영상 인터뷰를 도입했다. 1·2차로 나눠 진행하던 면접은 심층면접·그룹면접·인공지능(AI) 협업면접을 통합한 방식으로 개편했다. 서류 접수는 17일 오후 2시까지 공식 홈페이지 ‘신한은행 채용’을 통해 진행된다.

동양생명 과징금 1400억→70억 감경

금융위원회가 9일 동양생명의 신용정보법 위반과 관련해 금융감독원 제재심에서 산정된 1400억원대 과징금을 약 70억원으로 감경해 확정했다. 앞서 금감원은 2022년 동양생명이 고객 동의 없이 개인신용정보를 자회사 법인보험대리점(GA)에 제공한 혐의를 적발했다. 금융위는 정보 제공 대상이 제3자가 아닌 자회사 GA라는 점을 과징금 산정에 반영했다.

거래소, 14일부터 애프터마켓 운영

한국거래소가 14일부터 정규장 종료 후 실시간 거래가 가능한 애프터마켓을 운영한다고 9일 밝혔다. 애프터마켓은 오후 4시부터 8시까지 4시간 동안 운영되며 실시간으로 주문이 체결된다. 기존 시간 외 단일가 매매는 폐지된다. 코스피·코스닥시장의 주식, DR(주식예탁증서) 중 투자경고 종목, 정리 매매 종목 등 시장 관리가 필요한 종목을 제외한 대부분의 종목을 애프터마켓에서 거래할 수 있다. 다만 시장 변동성을 고려해 상장지수펀드(ETF)·상장지수증권(ETN)은 거래 대상에서 제외된다. 호가는 지정가, 최우선지정가, 최유리 지정가만 허용된다.

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