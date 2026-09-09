고단백·웰니스 트렌드 반영 제품 많아… ‘건강·실속’ 다 담았다 [추석선물특집]

동원F&B의 동원 프리미엄 A호

◆동원F&B



동원F&B는 한가위를 맞아 건강과 실속을 모두 고려한 ‘2026 추석 선물세트’ 110여종을 선보인다. 단백질 식품에 대한 관심이 높아진 점을 반영해 동원참치 선물세트 종류를 지난해보다 약 20% 확대했다. 한 캔에 성인 단백질 하루 권장량의 절반 수준인 25g을 담은 ‘라이트 스탠다드’를 중심으로 고추참치·야채참치 등을 다양하게 조합했다.



신제품 ‘슈퍼참치’로 구성한 선물세트도 준비했다. 단백질 함량이 30g에 이르는 ‘프로틴30’과 나트륨을 70% 줄인 ‘저나트륨 황다랑어’로 구성했으며 온라인몰에서 구매할 수 있다. 출시 40주년을 맞은 양반김은 곱창돌김·감태·매생이 등 엄선한 원초를 사용한 프리미엄 세트와 선물용 캔김 제품을 확대했다.



스페인산 아보카도 오일과 알룰로오스 등 웰니스·저당 트렌드를 반영한 상품도 마련했다. 라인프렌즈 캐릭터를 활용한 참치 세트와 ‘BTS 진 슈퍼참치 선물세트’ 등 이색 제품도 선보인다.



롯데칠성음료의 델몬트주스 선물세트

◆롯데칠성음료



롯데칠성음료는 감사와 정을 전할 수 있는 ‘델몬트주스 선물세트’를 준비했다. ‘소중한 사람에게 전하는 마음 담은 선물’을 주제로 대용량 1.5ℓ 페트병 세트와 간편하게 즐길 수 있는 180㎖ 소병 세트 등 총 7종으로 구성했다. 1.5ℓ 제품은 ‘애정’과 ‘감사’, ‘풍요’ 등의 한자와 과일 이미지를 활용해 한국적인 정서를 살린 구성이 특징이다. 제주감귤·매실·포도를 담은 ‘애정 세트’, 오렌지·포도·망고로 구성한 ‘감사 세트’를 비롯해 ‘풍요 세트’와 ‘행복가득, 작은나눔 선물세트’ 등 4종으로 마련했다. 180㎖ 소병 선물세트는 오렌지·감귤 세트와 포도·토마토·망고 세트 등 3종으로 구성해 실용성과 선택의 폭을 넓혔다.



파리바게뜨 ‘K파바’ 세트

◆SPC



파리바게뜨는 한국 전통의 맛과 멋을 담은 ‘K파바’ 추석 선물세트를 마련했다. ‘K파바’는 파리바게뜨의 베이커리 노하우에 한국 전통 식재료와 감성을 접목한 제품군이다. 이번 추석에는 반갑게 인사를 건넨다는 의미의 ‘안녕 K파바’ 메시지를 선물세트에 담았다.



서예·캘리그래피 아티스트 김소영 작가와 협업해 전통적인 감성을 현대적으로 표현했으며, 패키지에는 전통 매듭 문양과 훈민정음 디자인을 적용했다. 대표 제품은 제주산 메밀과 국산 쌀조청으로 은은한 단맛을 살린 ‘안녕 K파바 제주 메밀 카스테라’와 제주 청보리에 팥앙금·쑥떡을 더한 ‘안녕 K파바 제주 청보리빵’이다. 쌀조청을 넣어 쫀득한 식감을 살린 ‘만월빵’과 건포도·살구·크랜베리·망고·블루베리 등 5가지 건과일을 활용한 ‘정통 파운드 케익’도 새롭게 선보인다. ‘고단백 서리태 카스테라’와 ‘저당 발효버터 롤케익’ 등 건강을 고려한 제품을 비롯해 구움과자·만주·제주 우도 땅콩빵·프리미엄 차 선물세트도 마련했다.



대상 청정원 ‘2026 추석 선물세트’

◆대상



대상 청정원은 실속형부터 고급 제품까지 폭넓게 구성한 ‘2026 추석 선물세트’를 선보인다. 고물가 속 합리적인 가격과 실용성을 중시하는 소비자를 위해 조미료·소스·유지류·캔햄 등 활용도가 높은 베스트셀러 중심의 실속형 상품을 확대했다. 우리팜과 팜고급유, 재래김 세트 등도 다양한 구성과 가격대로 준비했다.



취향에 따라 풍미를 비교하며 즐길 수 있는 고급유 제품도 새롭게 마련했다. ‘참기름 로스팅 셀렉션’은 참깨의 볶음 정도에 따라 라이트·미디엄·다크로스트 3종으로 구성했다. 아르베키나·오히블랑카·피쿠알 등 서로 다른 품종으로 만든 올리브유 3종도 한 세트에 담아 품종별 맛과 향을 경험할 수 있도록 했다. 1960년대 미원 선물세트를 재현한 ‘미원 헤리티지 선물세트’도 눈길을 끈다. 5년 숙성간장·국산 통깨참기름·3년 묵은 천일염을 담은 고급 상품과 저당 홍초·알룰로오스 선물도 선보인다.



hy의 ‘프레딧 구독세일 페스타’

◆hy



hy는 10월31일까지 대규모 정기구독·할인 행사인 ‘프레딧 구독세일 페스타’를 진행한다. 온라인몰 ‘hy프레딧’과 오프라인 채널 ‘프레시 매니저’를 연계한 첫 통합 행사로, 신규 가입부터 정기구독과 상품 구매까지 단계별 혜택을 제공한다. 신규 가입 뒤 처음 정기구독을 신청한 고객은 최대 19만2000원 상당의 혜택을 받을 수 있다.



신규 회원은 hy의 대표 유제품으로 구성한 체험팩을 정상가보다 약 89% 할인된 1000원에 구매할 수 있다. 인기상품 100원 쿠폰과 친구추천 적립금, 신선간편식·생활용품 할인쿠폰 등 최대 2만5800원 상당의 가입 혜택도 제공한다. 첫 정기구독 고객에게는 캡슐형 프로바이오틱스 ‘바이오리브’ 1개월분과 프레딧 멤버십 3개월 체험권을 추가로 증정한다.



조건을 충족한 고객을 대상으로 1년치 식비 1200만원과 LG 스마트 냉장고, 100만원 여행상품권 등을 주는 총 2억원 상당의 경품 행사도 진행한다.

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