지역 특산물·인기 디저트, 팝업서 골라볼까 [추석선물특집]

동서식품 ‘카누 바리스타 오아시스’

◆동서식품



홈카페 문화가 일상으로 자리 잡으며 편의성과 합리적인 가격을 갖춘 캡슐커피에 대한 관심이 높아지는 가운데 동서식품이 ‘카누 바리스타’ 제품군을 확대하며 소비자 공략에 나서고 있다.



동서식품은 2023년 2월 50여년간 축적한 커피 제조 노하우를 바탕으로 프리미엄 캡슐커피 브랜드 ‘카누 바리스타’를 출시했다. 올해 6월에는 아이스용 캡슐 ‘카누 라이블리 브리즈’와 ‘카누 인피니트 피크’ 2종을 추가했다. 카누 바리스타는 국내 소비자가 선호하는 아메리카노에 맞춰 기존 에스프레소 캡슐보다 1.7배 많은 9.5g의 원두를 담은 것이 특징이다. 머신은 어반·브리즈·페블에 이어 최근 프리미엄 제품 ‘오아시스’를 출시했다. 오아시스는 우유 레시피 기능을 통해 카페라테와 카푸치노 등을 만들 수 있으며 약 3초 만에 예열되고 에스프레소 기준 약 30잔을 연속 추출할 수 있다.



동서식품은 북촌 체험 공간 ‘카누 캡슐 테일러’와 스타필드 하남 팝업스토어 등을 운영하며 소비자 체험도 확대하고 있다. 회사는 앞으로도 세분화된 소비자 취향에 맞춘 다양한 캡슐커피 제품을 선보일 계획이다.



롯데웰푸드 군위 사과 제품 시리즈

◆롯데웰푸드



롯데웰푸드는 행정안전부, 대구 군위군과 손잡고 지역 특산물인 ‘군위 사과’를 활용한 신제품 15종을 선보였다. 지역 농특산물의 우수성을 알리고 지역 경제 활성화를 지원하는 ‘맛있는 대한민국 상생 로드’ 프로젝트의 세 번째 시리즈다. 앞서 상생 로드 1탄 ‘부여 알밤’은 출시 한 달여 만에 완판됐으며, 2탄으로는 ‘전북 고창 꿀고구마’ 시리즈를 선보였다. 군위 사과는 팔공산 자락의 큰 일교차와 풍부한 일조량을 바탕으로 높은 당도와 아삭한 식감을 갖춘 것이 특징이다. 롯데웰푸드는 이를 자사 대표 브랜드에 접목해 건과 11종, 빙과 2종, 베이커리 2종 등 총 15종을 출시했다.



주요 제품은 ‘몽쉘 애플’, ‘꼬깔콘 애플시나몬’, ‘ABC초코쿠키 애플요거트’, ‘롯샌 애플’, ‘위즐 애플잼크림 모나카’, ‘기린 애플 生크림빵’ 등이다. 제품 포장에는 사투리를 활용한 ‘군위 사과 왔데이’ 문구 등도 담았다. 롯데웰푸드는 서울역에서 팝업스토어를 운영한 데 이어 18~20일 대구 ‘수성못 페스티벌’에서도 제품과 군위 특산물을 알릴 예정이다.



삼진어묵 ‘2026 추석 선물세트’ 7종

◆삼진어묵



삼진어묵이 추석을 맞아 프리미엄부터 실속형, 간편식까지 소비자 취향을 반영한 ‘2026 추석 선물세트’ 7종을 출시했다. 프리미엄과 가성비 상품 수요가 공존하고 건강·간편식에 대한 관심이 높아지는 명절 소비 경향을 반영했다.



간편식 수요를 겨냥한 ‘삼진한상차림세트’(5만원)는 꼬치어묵포차우동과 꼬치어묵김치우동, 한끼든든어묵탕, 미니잡채봉꼬치 등 냉동 간편식으로 구성했다. 고급 제품인 ‘이금복 명품세트’는 특호(11만원)와 일반 세트(8만5000원)로 나눠 전복·가리비·새우 등을 활용한 수제 어묵과 구워 먹는 어묵 등을 담았다. 어묵 주원료로 100% 최고급 명태살을 사용하고 글루텐 프리 기준도 충족했다. 일부 제품에는 지속가능한 수산물 관련 MSC 인증 원료를 사용했다.



실속형 상품으로는 전통 어묵 중심의 ‘1953세트’ 1·2호(3만5000~4만5000원)와 ‘삼진프리미엄세트’ 1·2호(5만5000~7만원)를 마련했다. 주문은 21일까지 전화와 온라인몰, 전국 직영점에서 가능하며 무료 배송한다. ‘이금복 명품세트 특호’는 1500세트 한정 판매한다.

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