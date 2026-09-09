노화 방지·보습 케어… ‘꿀피부’ 선물하세요 [추석선물특집]

설화수 ‘자음생크림 60주년 기획 세트’

◆아모레퍼시픽



아모레퍼시픽 설화수는 추석을 맞아 대표 안티에이징(노화 방지) 제품인 ‘자음생크림 60주년 기획 세트’를 선보인다. 1966년 ‘ABC 인삼크림’에서 출발한 자음생크림은 인삼 성분을 활용한 설화수의 대표 안티에이징 제품으로, 올해 출시 60주년을 맞았다.



이번 기획 세트는 자음생크림 리치를 중심으로 세안에 사용하는 ‘자음생클렌징폼’과 피부에 수분을 더하는 ‘윤조에센스’, 탄력 관리를 돕는 ‘자음생캡슐세럼’ 등을 함께 담았다. 세안부터 에센스, 세럼, 크림까지 단계별 피부 관리를 한 세트로 할 수 있도록 구성한 것이다. 아모레퍼시픽 관계자는 “피부가 건조해지고 탄력이 떨어지기 쉬운 환절기에 사용할 수 있도록 설화수의 주요 제품을 한데 모았다”고 설명했다.



설화수는 한국의 전통 보자기 포장에서 착안한 자체 포장 서비스 ‘지함보’도 운영한다. 제품 상자를 천으로 감싸는 보자기 포장 방식을 현대적으로 재해석한 서비스다. 별도의 선물 포장 없이 명절 선물용으로도 활용할 수 있게 했다. 주요 공식 이커머스 채널에서는 27일까지 자음생 60주년 세트 등 주요 제품 구매 고객에게 지함보 포장 서비스를 제공한다.



구매 제품에 따른 증정 행사도 진행한다. 자음생 60주년 세트 구매 고객에게는 크림을 피부에 고르게 바르고 탄력 관리에 활용할 수 있는 ‘자음생 마사저’를 제공한다. 주요 선물 세트 구매 고객에게는 화장품을 보관하거나 휴대할 수 있는 ‘설화수 코스메틱 백’을 준다.



LG생활건강 ‘이자녹스 테르비나 AD 4종 스페셜 세트’

◆LG생활건강



LG생활건강은 프리미엄 안티에이징 화장품부터 한방 화장품, 바디케어까지 다양한 가격대의 추석 선물세트를 마련했다. 대표 제품인 ‘이자녹스 테르비나 AD 4종 스페셜 세트’는 스킨소프너와 에멀전, 크림, 세럼으로 구성했다. 재조합 태반 관련 핵심 성분을 적용한 프리미엄 안티에이징 라인으로, 가을철 건조해지고 탄력이 떨어지기 쉬운 피부 관리에 초점을 맞췄다. ‘더 골든’ 크림과 세럼, 오리지널 솔루션, 아이크림 등도 추가로 담았다. 권장소비자가는 25만원대다.



프리미엄 한방 브랜드 수려한은 ‘천삼 VIP 스페셜 에디션’을 선보인다. 최상급 홍삼인 천삼과 장생하수오 등 한방 원료를 활용한 제품으로, 천삼 선유 수액·유액·크림과 천삼 상황 아이크림·상황 진액 등 정품 5종을 한 세트에 담았다. 패키지는 여러 조각의 천을 이어 하나의 무늬를 완성하는 전통 조각보에서 착안해, 소중한 인연이 이어지기를 바라는 의미를 현대적인 디자인으로 표현했다는 설명이다. 권장소비자가는 24만원대다.



비교적 부담 없는 가격대의 선물로는 ‘비욘드 딥 모이스처 바디 2종 세트’를 선보인다. 포근한 꽃향에 은은한 머스크 향을 더한 바디 워시와 바디 에멀전으로 구성했으며, 피부 장벽 보호와 보습에 도움을 주는 세라마이드와 모링가 오일, 스쿠알란 등을 함유했다. 각 제품은 500㎖ 정품에 100㎖ 제품을 추가로 담았으며 권장소비자가는 4만원대다.

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