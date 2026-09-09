산지 직송 신선도 ‘업… 사전예약 혜택 ‘쑥 [추석선물특집]

오더투홈 추석 행사 포스터

◆이마트



이마트는 20일까지 자사 앱에서 산지 직송 서비스 ‘오더투홈 추석 프로모션’을 진행한다. 오더투홈은 이마트 앱 기반의 산지 직송 서비스로, 고객이 주문한 상품을 산지에서 바로 배송해 신선도를 높인 것이 강점이다. 이마트 바이어가 직접 검증하고 선별한 상품만을 선보여 품질에 신뢰도를 높였다. 이를 이용하면 한우부터 흑돼지, 곶감, 인삼 등 인기 선물세트를 최대 40% 싼 가격에 살 수 있다.



이마트에 따르면 올해 오더투홈 월평균 매출은 전년 대비 30.7% 성장했다. 특히 설 선물세트 매출은 지난해보다 132% 증가했다. 이마트는 이번 추석 오더투홈 선물세트를 지난해 추석보다 3배 이상 늘린 76종으로 대폭 확대하고 전국 각지에서 특색 있는 산지 상품을 순차적으로 선보일 계획이다.



특히 추석 선물로 수요가 높은 축산 상품을 강화한다. 삼겹살과 목살 등을 꽃처럼 말아 케이크 형태로 구성한 이색 상품 ‘한돈 고기 케이크’와 충북 음성군 한우를 금빛 바구니에 담아 구성한 ‘한우 금바구니 세트’도 만나볼 수 있다.



각 지역 특색을 담은 수산 선물세트도 다양하게 마련했다. 경북 안동의 ‘안동 간고등어 선물세트’와 경남 통영시의 ‘통영 멸치세트’도 만나볼 수 있다. 오더투홈 구매 고객을 위한 행사도 진행한다. 행사 기간에 오더투홈 추석 선물세트를 구매한 고객 중 총 180명을 추첨해 구매 금액대별로 최대 10만원 상당의 이모티콘을 증정한다.



정찬영 이마트 축산 바이어는 “올해 추석에는 특색있는 산지 상품을 대폭 확대한 만큼 오더투홈으로 명절 선물을 편리하게 준비할 수 있을 것”이라고 말했다.

롯데마트 추석 사전예약 포스터

◆롯데마트



롯데마트는 16일까지 기업 및 단체 고객을 대상으로 카드 행사를 운영한다고 밝혔다. 롯데마트에 따르면 지난해 추석 선물세트 사전예약 비중은 전체 판매의 70%를 기록했다. 2023년 55%, 2024년 60%에서 매년 증가세다. 할인행사와 증정 프로모션 등 사전예약 기간에만 제공되는 혜택을 활용해 명절 선물세트를 준비하려는 소비자가 꾸준히 늘어난 것으로 풀이된다.



롯데마트는 올해에도 추석 사전예약 기간에 총 900여개 선물세트를 선보인다. 과일 부문에서는 4만∼6만원대 가성비 선물세트를 강화했다. 이상기후에 따른 품질관리 중요성이 커지는 점을 고려해 시설재배 상품과 인공지능(AI) 선별 상품도 선보인다.



축산과 수산에서도 가성비 쇼핑 수요 흐름에 맞춰 10만원 미만, 5만원 미만 선물세트를 확대한다. 축산에서는 10만원 미만 중저가 선물세트 수요가 늘어나는 만큼 냉동 갈비, 한우, 양념육 등 신규 상품 7종을 추가 도입했다.



견과류에서는 호평을 받고 있는 매일견과 선물세트를 중심으로 선보인다. 롯데마트는 ‘매일견과 선물세트’를 지난 추석보다 8개 늘려 운영한다. 대표적으로 ‘매일견과 위드넛 50봉’은 1만9900원에, ‘매일견과 하루한줌 80봉’과 ‘데일리넛츠 하루한봉 80봉’은 각 2만9900원에 판매한다. 채소에서는 버섯과 인삼류 선물세트를 주력으로 운영한다.



박상욱 롯데마트?슈퍼 전략마케팅부문장은 “올해 추석은 고물가 기조가 이어져 가성비 쇼핑을 희망하는 고객 수요를 반영했다”며 “사전예약 기간 다양한 할인 행사를 준비한 만큼 합리적인 가격으로 명절 선물을 준비하길 바란다”고 말했다.

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