욕망과 사랑 사이… 해학으로 풀어낸 ‘돌쇠전’

“조선 어느 고을. 과부 마님과 그녀를 사모하는 이름은 ‘돌쇠’이나 비실비실한 하인이 살고 있다. 과부댁에는 ‘정팔’이 새로 들어오면서 세 사람 사이엔 묘한 기류가 흐른다. 어느 날 세 사람은 소나기를 피해 물레방앗간으로 들어간다. 그때 갑자기 나타난 쥐 떼에 놀란 마님은 넘어지다 만지지 말아야 할 것을 만지게 되는데…”

성을 통해 삶과 죽음의 욕망을 해학적으로 풀어낸 판소리 변강쇠전의 계보를 잇는 돌쇠 이야기를 국립정동극장에서 뮤지컬로 선보인다. 한국예술종합학교 연극원에서 잉태된 후 대구국제뮤지컬축제에서 참신함과 작품성을 인정받은 작품이다.



9일 정동극장에 따르면 ‘돌쇠전’(사진)은 오랜 시간 육체적 사랑과 성적 해학의 대명사처럼 소비되어 온 ‘돌쇠와 마님’의 이야기에 ‘에로스와 프시케’의 서사를 결합했다. 이를 통해 육체와 영혼이라는 사랑의 두 축을 유쾌하게 풀어낸 작품이다. 주인공들은 사소한 오해에서 출발한 사건이 욕망과 애착, 소유와 질투, 배신과 용서로 이어지는 과정을 따라간다. 웃음을 유발하는 과장된 사건과 야릇한 상황 속에서 인물들은 서로의 몸을 욕망하는 것과 마음을 사랑하는 것이 과연 분리될 수 있는지 마주하게 된다.



뮤지컬이지만 무대에는 소리꾼이 등장해 이야기를 이끌어간다. 마당놀이 형식을 적극적으로 차용해서 소리꾼은 관객과 소통하고 극의 흐름에 개입하며, 관객이 공연의 일부가 된 듯한 생생한 참여감을 선사한다. 음악은 자유분방하면서도 관능적인 정서를 표현하기 위해 재즈를 중심으로 클래식과 국악, 팝의 요소를 더한다. 물레방앗간에서 벌어지는 밀회 장면에선 우리 음악의 장단과 음계, 창법을 활용해 작품 특유의 풍류를 선보일 예정이다. 극작·작사는 김민주, 작곡·편곡은 정지연, 연출은 박한별이며 19세 이상 관람가. 서울 국립정동극장 세실에서 10월2일부터 15일까지.

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