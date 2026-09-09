롯데, 인니 인력 300명 더 뽑는다…자카르타서 글로벌 잡페어

롯데가 인도네시아에서 대규모 채용 행사를 열고 현지 인재 확보에 나선다. 연내 인도네시아에서 300명을 추가 채용할 계획이다.

롯데는 9일 인도네시아 자카르타에서 ‘2026 롯데 글로벌 잡페어’를 개최한다고 밝혔다. 글로벌 잡페어는 해외 현지 인재를 확보하기 위한 채용 행사로, 이번 행사에는 롯데케미칼과 롯데백화점, 롯데마트, 롯데글로벌로지스 등 인도네시아에 진출한 9개 계열사가 참여한다.

롯데는 9일 인도네시아 자카르타에 위치한 SMESCO 전시홀에서 '2026 롯데 글로벌 잡페어'를 개최했다. 롯데는 주요 진출국에서 그룹 채용 브랜드 강화를 위한 대규모 채용 행사를 진행하고 있다. 행사에 참여한 현지 취업준비생들이 롯데그룹과 인도네시아 진출 현황에 대한 설명을 듣고 있다.

롯데는 현지 취업준비생 600여명을 대상으로 그룹과 계열사의 주요 사업을 소개하고 현직자 채용 상담과 모의 면접 등을 진행한다. 계열사별 홍보 부스와 경품 이벤트 등 참여형 프로그램도 마련한다.

롯데가 해외에서 글로벌 잡페어를 여는 것은 지난해 8월 베트남 하노이에 이어 이번이 두 번째다. 두 번째 개최지로는 그룹의 주요 해외 사업 거점인 인도네시아를 선택했다.

롯데는 2008년 롯데마트를 시작으로 인도네시아 시장에 진출했으며 현재 12개 계열사가 유통과 화학, 물류, 정보기술(IT), 건설 등의 사업을 하고 있다. 지난해 기준 현지 매출은 2조원을 넘어섰고 임직원은 약 8000명에 달한다. 롯데는 연내 현지 인력 300명을 추가 채용할 예정이다.

롯데는 9일 인도네시아 자카르타에 위치한 SMESCO 전시홀에서 '2026 롯데 글로벌 잡페어'를 개최했다. 행사에 참여한 취업준비생들이 인도네시아 현지 직원과 직무 상담을 진행하고 있다.

잡페어 이후에는 현지 주요 대학을 직접 방문하는 ‘글로벌 캠퍼스 리크루팅’을 연계해 채용 활동을 이어간다. 잡페어에서 그룹의 사업과 직무를 소개한 뒤 대학에서 인재를 직접 만나 직무 상담을 진행하고 실제 채용으로 연결한다는 계획이다.

롯데 관계자는 “현지 취업준비생들이 여러 롯데 계열사의 사업과 직무를 한자리에서 살펴보고 현직자들과 직접 소통할 수 있도록 마련한 프로그램”이라며 “현지 대학 방문 등 다양한 채용 활동을 통해 글로벌 우수 인재들과의 접점을 넓혀가겠다”고 말했다.

롯데는 지난해 글로벌 잡페어를 개최했던 베트남에서도 채용 활동을 이어가 오는 10월 하노이 주요 대학에서 캠퍼스 리크루팅을 진행할 예정이다.

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