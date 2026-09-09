과기정통부, 프랑스와 인공지능·양자 기술 협력 강화

이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문을 계기로 과학기술정보통신부가 프랑스와 인공지능(AI) 등 첨단 분야의 기술 분야 협력을 강화했다.

과기정통부는 지난 8일(현지시간) 프랑스와 AI와 반도체 및 양자 기술 분야 협력 강화를 위한 양해각서(MOU)를 체결하고 양국 간 과학기술 및 디지털 파트너십을 공고히 다졌다고 9일 밝혔다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관(앞줄 왼쪽)과 롤랑 레스퀴르 프랑스 경제·재정 및 산업·에너지·디지털주권부 장관이 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 임석한 가운데 인공지능·반도체·양자 기술 분야 협력 양해각서를 교환한 후 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

과기정통부는 지난 4월3일 에마뉘엘 마크롱 대통령 방한 당시 체결한 AI, 반도체 및 양자기술 협력 확대를 위한 협력의향서를 바탕으로 한층 구체적이고 실질적인 협력 방안을 담아 이번 방문을 계기로 MOU를 체결하였다. 이번 합의를 통해 양국은 △AI 및 양자분야 정례 회의 개최 △연구자 간 공동연구 및 혁신 기업 프로젝트 발굴 △상호시장 진출을 위한 투자 유치 등에 뜻을 모았다. 이번 MOU를 통해 양국은 일회성 행사에 그치지 않고 지속적으로 협력을 이어갈 수 있는 실질적인 공조 체계를 마련했다는 데 의미가 있다.

또 배경훈 부총리는 이날 프랑스 고등교육연구우주부 장관과 면담을 갖고, 양국 간 AI와 과학기술 분야 협력 확대 방안을 논의했다. 이 자리에서 양국 장관은 대학과 연구기관간 협력을 강화하기로 뜻을 모았으며, 이러한 협력 기조를 바탕으로 이번 순방 계기에 양국 주요 대학 및 연구기관, 기업간 다각적이고 실질 협력 MOU들이 각 기관별로 체결됐다.

주요 체결 성과로 양국의 바이오경제 역량을 결합하기 위해 한국생명공학연구원(KRIBB)이 프랑스의 툴루즈국립응용과학원(INSA Toulouse)과 함께 생명과학‧생명공학 전반의 글로벌 연구 협력 체계를 다졌으며, 파리 사클레 식물과학연구소(IPS2)와는 인공지능을 활용한 기후변화 대응 차세대 작물 기술을 공동 추진하기로 했다. 또 양자 분야에서도 협력이 이어져 한국생명공학연구원은 프랑스의 광자 기반 양자컴퓨팅 선도 기업인 콴델라와 손을 잡고 양자컴퓨팅을 결합한 차세대 신약 개발 공동연구를 본격 추진하기로 했다.

오태석 우주항공청장(앞줄 왼쪽)과 프랑수아 자크 프랑스 국립우주연구원장이 지난 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 임석한 가운데 우주산업 진흥 협력 이행약정서를 교환한 후 기념촬영을 하고 있다. 연합뉴스

아울러 양국 대표 대학 및 연구기관 간의 인적·학술 교류도 확대하기로 했다. 한국 과학기술특성화대학 연합인 K-STAR와 유럽 최상위 연구대학인 파리 사클레 대학교가 대학 간 협력 MOU를 체결하여 양국 대학(원)생 연구실 인턴 파견 및 청년 연구자 지원, 공동 네트워킹을 활성화하기로 했다. K-STAR에는 한국과학기술원(KAIST)과 대구경북과학기술원(DGIST), 광주과학기술원(GIST), 울산과학기술원(UNIST), 포항공과대학교(POSTECH)가 포함돼있다. 아울러 고등과학원에서도 역시 파리 사클레 대학교와 함께 수학·물리 등 기초과학 및 양자·AI 분야의 공동연구를 추진하고 학생 연구원 프로그램을 운영하는 협력을 하기로 했다.

배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “이번 이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문을 계기로, 양국이 인공지능과 양자, 첨단 바이오 등 미래 전략기술 분야에서 명실상부한 ‘과학기술ㆍ디지털 동맹’으로 굳건히 자리매김하게 되었다”며 “앞으로도 정부 간 협력의 틀을 넘어 양국의 우수 대학과 연구기관, 혁신 기업들이 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 공동 R&D와 인재 교류 성과로 이어지도록 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

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