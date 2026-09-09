광양경자청, 미래산업 4개사 1조655억 투자협약… 신규 고용 238명

광양만권경제자유구역청이 에너지·해상풍력·방위산업 등 미래 산업 분야 글로벌 기업 4곳으로부터 1조 원이 넘는 대규모 투자를 유치했다.

광양경자청은 9일 전남 여수 소노캄호텔에서 ‘전남광주통합특별시 시대, 광양만권 외자 유치의 새로운 기회’를 주제로 투자유치 활성화 포럼을 열고, 총 1조655억원 규모의 투자 협약을 체결했다고 밝혔다.

9일 전남광주 여수 소노캄호텔 그랜드볼룸에서 열린 ‘광양만권 투자 협약식’에서 참석 단체장 및 기업 대표들이 투자협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 서영학 여수시장(오른쪽부터), 손훈모 순천시장, 박성현 광양시장, 구충곤 광양만권경제자유구역청장, 민형배 전남광주통합특별시장, 송주호 CGN율촌전력 대표, 김덕한 ㈜EEW KHPC 대표, 이선휴 ㈜위드피에스 대표, 장영 ㈜하이테크엔지니어링 대표. 광양경자청 제공

이날 협약식에는 민형배 전남광주통합특별시장, 구충곤 광양경자청장, 서영학 여수시장, 손훈모 순천시장, 박성현 광양시장을 비롯해 투자 기업 대표 등 200여 명이 참석했다.

이번 대규모 투자로 광양만권 일대에는 238명의 신규 고용이 창출되며, 지역 내 전략산업 기반이 한층 강화될 전망이다.

기업별 투자 내역을 살펴보면 중화권 외국인투자기업인 CGN율촌전력이 율촌산업단지에 9000억원을 투입해 557㎿ 규모의 천연가스 복합화력 발전설비를 구축한다. 독일계 기업인 EEW KHPC는 광양항 동측배후단지에 1228억원을 투자해 대구경 강관 등 해상풍력 하부구조물 생산 시설을 확충한다.

또 방산 전문기업 위드피에스는 해룡산단에 227억원을 투자해 방산용 특수발전기 생산 시설을, 하이테크엔지니어링은 율촌산단에 200억원을 투입해 산업플랜트 모듈 및 철골 구조물 제작 시설을 각각 조성할 예정이다.

광양경자청은 ‘2026 여수 세계섬박람회’ 개최를 계기로 광양만권의 우수한 산업·물류 인프라를 국내외에 알리기 위해 이번 행사를 기획했다. 포럼에 참석한 국내외 기업 관계자들은 주요 산업현장을 직접 시찰하며 투자 환경을 점검했다.

민형배 통합특별시장은 “이번 투자는 에너지와 플랜트, 방산 등 미래산업 분야에서 광양만권의 경쟁력을 끌어올리는 중요한 계기”라며 “지자체와 경자청이 하나의 팀이 되어 인허가와 인센티브 등 기업의 성공적인 투자를 적극 뒷받침하겠다”고 약속했다.

구충곤 광양경자청장은 “이번 포럼을 통해 광양만권의 국제적 인지도를 높이고 글로벌 협력 네트워크를 구축하는 계기가 돼 향후 외자 유치 활성화에 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 광양경자청은 올해 37개사 유치, 투자액 2조4000억원, 일자리 1270개 창출을 목표로 외자 유치에 총력을 기울이고 있다.

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