GC녹십자, ‘2026 오픈이노베이션 활성화 유공 포상’ 한국제약바이오협회장 표창 수상

GC녹십자는 보건복지부가 주최하고 한국보건산업진흥원이 주관한 ‘2026 오픈이노베이션 활성화 유공 포상’에서 한국제약바이오협회장 표창을 수상했다고 9일 밝혔다.

노연홍 한국제약바이오협회장(왼쪽)이 표창을 수상한 신수경 GC녹십자 의학본부장에게 상장을 수여하고 있다. GC녹십자 제공

이번 포상은 바이오·헬스 분야에서 기술 협력과 공동연구 등을 통해 오픈이노베이션 생태계에 기여한 개인 및 단체를 격려하기 위해 마련됐다. 오픈이노베이션(개방형 혁신)은 기업이 내부 자원뿐만 아니라 오픈 이노베이션 외부의 기술, 아이디어, 자원을 적극적으로 활용하여 새로운 가치를 창출하는 혁신 전략이다.

GC녹십자는 자체 개발한 백신의 글로벌 매각으로 약 4621억원의 성과를 창출하고 이를 차세대 혁신 신약 개발에 재투자하는 오픈이노베이션 선순환 구조를 마련한 점을 높이 평가받았다.

GC녹십자는 지난 2017년 대상포진 백신 후보물질의 글로벌 임상개발을 목적으로 미국 법인 ‘큐레보’를 설립하고, 해당 후보물질을 큐레보에 라이선스 아웃(지적 재산권 판매)했다. 이후 큐레보는 미국 현지 임상을 주도하며 외부 투자 유치와 글로벌 임상 결과를 통해 후보물질의 가치를 높여왔다. 그 결과 올해 5월 글로벌 제약사 일라이 릴리가 큐레보를 최종 인수했다.

이는 국내에서 개발된 원천 기술이 글로벌 임상 개발을 거쳐 글로벌 제약사의 인수로 이어진 대표적인 뉴코(뉴컴퍼니) 모델 성공 사례다. 뉴 컴퍼니는 기존 제약바이오 기업의 특정자산을 떼 별도 법인을 설립해 벤처캐피탈로부터 자본을 조달받아 신약을 개발하는 방식을 의미한다. 의사결정이 빠르고 1∼2개 핵심 파이프라인을 신속하게 개발하는 전략이다.

신수경 GC녹십자 의학본부장은 “이번 수상은 글로벌 오픈이노베이션을 통해 창출한 성과를 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 다양한 외부 파트너와의 협력을 확대해 국내 바이오 산업 발전에 기여하도록 노력할 것”이라고 말했다.

한편 GC녹십자는 카나프테라퓨틱스∙앱클론∙한미약품 등과 함께 ADC(항체-약물 접합체), mRNA-LNP 플랫폼, 희귀의약품 등 다양한 영역에서 오픈 이노베이션을 활발히 하고 있다. mRNA-LNP 플랫폼은 불안정한 메신저 리보핵산(mRNA)을 지질나노입자(LNP)로 감싸 세포 안으로 안전하게 전달하는 핵심 약물 전달 기술이다.

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