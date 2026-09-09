연상호 '실낙원', 10월21일 관객 만난다…AI로 되살린 아들

연상호 감독 새 영화 '실낙원'이 10월21일 관객을 만난다. 배급사 CJ ENM은 9일 이같이 밝히며 영화 스틸컷을 공개했다.

심리 스릴러 영화 '실낙원'은 9년 전 캠핑스쿨 버스 실종 사건으로 아들을 잃은 엄마 류소영이 AI로 되살린 아들과 지내던 중 죽은 줄 알았던 실제 아들 류선우가 살아 돌아오면서 벌어지는 이야기를 담았다. 김현주가 류소영을, 배현성이 류선우를 연기했다. 김현주는 '실낙원'을 통해 연상호 감독과 네 번째로 호흡을 맞춘다.

영화 '실낙원' 스틸컷. CJ ENM 제공

공개된 스틸컷에는 류소영과 류선우의 모습이 담겼다. 류소영이 AI 프로그램을 통해 죽은 줄 알았던 아들을 다시 만나거나 꽃다발을 들고 폐탄광을 찾은 모습이 보였다. 죽은 줄 알았던 류선우가 얼굴에 흉터를 지닌 채 돌아와 서늘한 눈빛을 보내는 모습도 담겼다.

연상호 감독은 공개된 예고편에서 "'돼지의 왕' '얼굴' '사이비'를 작업하며 어두운 이면에 대해서 고민했다"며 "'실낙원'은 가지고 있는 이야기 중 가장 어두운 이야기"라고 말했다.

'실낙원'은 제51회 토론토국제영화제 스페셜 프레젠테이션 부문에 초청됐다. 이 작품은 10월21일 국내 극장에서 개봉한다.

<뉴시스>

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