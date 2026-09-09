法 “권혁빈 이혼, 주식 35% 지급”…재산분할 2조5000억 ‘역대 최대’

국내 게임사 스마일게이트 창업자인 권혁빈 최고비전제시책임자(CVO)가 배우자와의 이혼 소송 1심에서 2조5000억원이 넘는 재산을 분할하라는 판결을 받았다. 이는 국내 이혼 및 재산분할 소송 역사상 역대 최고액을 경신하는 규모다.

권혁빈 스마일게이트 최고비전제시책임자(CVO) 겸 희망스튜디오 이사장. 뉴스1

서울가정법원 가사합의3부(정동혁 부장판사)는 9일 권 CVO의 배우자 이모 씨가 제기한 이혼 등 소송 선고공판에서 원고 승소 판결을 내리고, “피고(권 이사장)가 원고(이씨)에게 재산분할로 스마일게이트 주식 35%를 현물 지급하고 현금 650억원을 지급하라”고 선고했다.

법원이 판단한 권 CVO의 스마일게이트 주식 가액은 7조1049억여원이며, 이번 판결에 따른 주식 및 현금 분할액을 합산하면 총 2조5500억원 상당으로 추산된다.

재판부는 “양측이 장기간 갈등하게 된 경위, 관계 회복 가능성 등을 검토한 결과 혼인 관계가 회복할 수 없을 정도로 파탄에 이르렀다고 판단했다”며 “그 책임은 원고와 피고 모두에게 있고, 책임 정도도 대등하다고 봐 원고의 이혼 청구는 인용하되 위자료 청구는 기각한다”고 설명했다.

1974년생인 권 CVO는 2001년 이 씨와 결혼한 뒤 이듬해 스마일게이트를 창업했다. 두 사람은 2020년 별거에 들어갔으며, 이 씨가 2022년 11월 가정에 소홀했다며 이혼 소송을 제기한 지 약 4년 만에 1심 결론이 나왔다. 소송 과정에서 이 씨는 초기 지분 보유 및 가사노동 등을 근거로 재산 형성에 기여했다고 주장해왔다. 법원 감정 결과 권 CVO의 재산 가치는 최대 8조160억원에 달하는 것으로 추산됐다.

이번 판결이 확정될 경우, 종전 국내 이혼 소송 재산분할 최고액이었던 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장 소송의 파기환송심 판결 액수(9440억원)를 크게 뛰어넘는 역대 최대 기록이 된다. 권 CVO 측은 1심 판결에 불복해 항소할 것으로 예상된다.

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