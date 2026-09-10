‘계모임’처럼 떠나자…닭갈비 먹고 여행도 하고

춘천 닭갈비, 춘천시

춘천의 대표 음식인 닭갈비와 막국수, 전통주, 지역 관광을 한데 묶은 미식 여행상품이 나온다.

닭갈비의 ‘계(鷄)’와 함께 돈을 모아 식사하는 ‘계모임’을 결합해 춘천의 식문화를 여행으로 풀어낸 것이 특징이다.

강원 춘천시는 농림축산식품부와 한식진흥원이 추진하는 ‘2026 K-미식벨트’ 사업의 하나로 미식 여행상품 2종을 선보인다고 9일 밝혔다.

이번 상품은 철판에 둘러앉아 닭갈비를 함께 나눠 먹는 춘천의 식문화를 중심으로 막국수와 전통주, 로컬 다이닝, 지역 체험과 관광지를 하나의 여행 코스로 구성했다.

상품은 당일형 ‘춘천 하루 한 상(賞)’과 1박2일형 ‘춘천 하룻밤 한 상(賞)’으로 나뉜다. 지역 농산물을 활용한 전통주와 로컬 다이닝, 청년 창업기업의 수제맥주와 닭갈비 퓨전요리 등을 담아 전통적인 닭갈비부터 새로운 춘천 미식까지 경험할 수 있도록 했다.

당일형 ‘춘천 하루 한 상’은 춘천막국수닭갈비축제 기간에 맞춰 10월 16일 ITX-청춘 특별 전세열차로 운영된다. 모집 인원은 210명이다.

여행객의 음식 취향과 동행 유형에 따라 5개 코스 가운데 선택할 수 있다. 한식 다이닝과 지역 식재료, 디저트, 닭갈비를 즐기는 ‘밥상’, 메밀·막국수와 닭갈비를 함께 맛보는 ‘면상’, 춘천 전통주와 닭갈비, 지역 관광을 즐기는 ‘술상’ 등이 마련된다.

가족 여행객을 위한 체험 중심 코스와 친구·연인 여행객을 위한 관광·미식 코스도 운영한다. 고구마 수확과 디저트 만들기 등의 체험부터 제이드가든, 춘천막국수닭갈비축제, 카페, 닭갈비 퓨전요리 등을 연계한 일정이 포함된다.

가격은 6만7000원부터 8만5000원으로, 상품에 따라 왕복 열차와 현지 교통, 식사, 주요 체험 등이 포함된다.

2026 춘천시 K-치킨벨트 포스터. 춘천시

1박2일형 ‘춘천 하룻밤 한 상’은 10월 23~24일과 30~31일 두 차례 운영된다. 소양강 스카이워크와 의암호 케이블카, 지시울양조, 은행나무농촌휴양체험마을, 국립춘천숲체원, 춘천막국수체험박물관 등을 둘러보며 춘천의 관광지와 식재료, 미식을 함께 경험하는 일정이다.

회차별 최대 30명 규모로 운영되며 가격은 1인 22만4000원부터다. 왕복 열차와 숙박, 식사, 체험, 전통주 시음, 케이블카 등이 포함된다.

상품은 10일부터 코레일관광개발 여행몰 누리집과 춘천 관광포털에서 확인할 수 있다.

춘천시는 앞으로도 지역 식재료와 대표 먹거리, 관광 콘텐츠를 결합한 미식 여행상품을 지속적으로 발굴할 계획이다.

시 관계자는 “닭갈비 한 끼를 계기로 춘천의 음식과 풍경, 사람을 함께 만나는 여행이 되길 바란다”며 “지역의 대표 미식자원을 관광객의 방문과 체류로 연결해 춘천 관광의 매력을 넓혀가겠다”고 말했다.

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