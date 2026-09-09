줄리엔강, 황정음에 "너무 진실돼…약간 개념 없어"

배우 줄리엔강이 배우 황정음의 솔직한 성격에 관해 이야기했다.

황정음은 9일 유튜브 채널 '황정음'에서 MBC TV 시트콤 지붕뚫고 하이킥' 시리즈에 함께 출연한 줄리엔강과 함께 운동한 뒤 라면을 먹으며 이야기를 나눴다.

황정음과 줄리엔강. 황정음 유튜브 캡처

줄리엔강이 "정음은 알바 해본적 없냐"고 하자 황정음은 "태어나서 한 번도 없다. 중학교 3학년 때 신천에 친구들이랑 놀러 나갔다가 캐스팅돼서 지금까지 연기하고 있는 것"이라고 했다.

그는 "그룹 슈가에서 나오고 나서 잠깐 텀이 있었는데 그땐 이미 얼굴이 알려져서 어디 가서 일할 수 없었다"고 했다.

이어 "그때 또 곧바로 연기 트레이닝을 시작했다"고 말했다.

줄리엔강이 "연기를 왜 그렇게 열심히 했냐"고 하자 황정음은 "먹고 살아야 했다. 그때부터 이건 생계였다"고 했다.

황정음은 줄리엔강이 안정적으로 결혼 생활을 이어 나가는 모습을 부러워했다.

그러자 줄리엔강은 "그래도 정음은 성격과 마음이 좋아서 좋은 사람 잘 만나서 잘 살 수 있다"며 "내가 좋아하는 정음의 모습은 내숭 없고 진실한 모습"이라고 했다.

이어 "가끔 너무 진실되긴 하다. 나쁜 마음으로 그런 게 아니라 개념이 약간 없어서 몰라서 그렇다"며 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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