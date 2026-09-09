부산 학교폭력 피해응답률 2.9%… 초등학교는 전국 평균 웃돌아

부산지역 학교폭력 피해응답률이 2.9%로 전국 평균과 같은 수준으로 나타났다. 다만 초등학교 피해응답률은 전국 평균보다 높아 부산교육청이 예방과 초기 개입을 강화하기로 했다.

부산시교육청은 지난 4월 14일부터 5월 13일까지 초등학교 4학년∼고등학교 3학년 학생을 대상으로 실시한 ‘2026년 1차 학교폭력 실태조사’ 결과를 9일 발표했다.

부산지역 초등학교 학교폭력 피해응답률이 전국 평균(2.9%)보다 높게 나타나 부산교육청이 예방과 초기 개입을 강화하기로 했다. 부산교육청 제공

이번 조사에는 부산지역 학생 22만2926명 가운데 20만8170명이 참여해 93.4%의 참여율을 보였다. 학교폭력 피해응답률은 2.9%로 전국 평균과 같았다. 학교급별로는 초등학교가 6.2%로 전국 평균(5.7%)보다 0.5%포인트 높았다. 중학교와 고등학교는 각각 2.1%와 0.7%로 전국 평균보다 0.2%포인트, 0.1%포인트 낮았다.

피해 유형은 언어폭력이 37.1%로 가장 많았고 △집단따돌림 16.3% △신체폭력 15.9% △금품갈취 6.6% △강요 6.5% △사이버폭력 6.3% 순이었다. 피해 경험 학생의 91.4%는 보호자나 교사, 친구 등 주변에 피해 사실을 알린 것으로 조사됐다.

부산교육청은 피해응답률이 높은 초등학교를 중심으로 또래 간 갈등을 조기에 발견해 학교폭력으로 확대되기 전 교육적으로 개입할 방침이다. 현재 초등 1~3학년을 대상으로 운영하는 ‘관계회복 숙려제’를 내년부터 6학년까지 확대한다.

또 언어폭력 예방을 위한 언어문화 개선 캠페인과 사회정서교육, 또래활동을 강화한다. 학교폭력 발생 시 학교폭력제로센터를 중심으로 피해학생 보호와 심리상담·치료, 법률지원 등을 연계하고, 사안 처리 이후에는 관계회복 프로그램을 통해 피해학생의 학교 복귀와 가해학생의 재발 방지를 지원할 계획이다.

김석준 부산교육감은 “학생들이 겪는 작은 갈등과 어려움까지 학교가 더욱 세심하게 살펴야 한다”며 “피해학생 보호를 최우선으로 예방과 초기 개입, 공정한 사안 처리, 관계회복까지 촘촘히 지원하겠다”고 말했다.

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