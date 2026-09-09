손예진·지창욱, 조선시대 금기 속 위험한 사랑 내기…‘스캔들’ 베일 벗었다

손예진과 지창욱이 조선시대를 배경으로 아슬아슬한 사랑 내기에 뛰어든다.

손예진과 지창욱이 조선시대를 배경으로 아슬아슬한 사랑 내기에 뛰어든다.

Netflix Korea 넷플릭스 코리아

넷플릭스가 새 시리즈 ‘스캔들’의 예고편을 공개하며 작품의 주요 인물과 이들을 둘러싼 수상한 내기의 윤곽을 드러냈다.

작품은 조선시대 여성이라는 틀에 갇히기에는 남다른 재능을 지닌 ‘조씨부인(손예진 분)’과 당대 최고의 연애꾼으로 불리는 ‘조원(지창욱 분)’이 벌이는 위험한 내기를 중심으로 이야기를 풀어낸다. 여기에 희연(나나 분)이 내기의 중심에 들어오면서 세 사람의 관계가 복잡하게 얽힌다.

메인 예고편에서는 손예진의 편지가 등장하며 이야기가 시작된다. 그는 “어느덧 북촌은 봄기운이 일렁이고 있다”며 “제 맘도 그리한 것 같아 부쩍 아우님이 그리워진다”고 전했다.

이어 “부탁하고픈 소원이 있다”며 집안에 들일 소옥의 배를 부르게 해달라는 파격적인 부탁을 지창욱에게 전달한다. 당시 조선의 사회적 분위기를 고려하면 쉽게 꺼내기 어려운 요구다.

지창욱은 “솜털 애송이보다야 흐드러지게 핀 운명의 여인이 훨씬 더 재미가 있다”고 말하며 두 사람 사이에 묘한 내기가 성립된다.

하지만 처음에는 장난스럽게 시작된 듯했던 내기는 점차 다른 양상으로 흘러간다. 손예진이 지창욱에게 이제 그만두라고 만류하는 모습이 이어지면서 사건의 무게가 달라진다.

‘스캔들’은 사랑을 가볍게 겨루는 내기에서 시작해 욕망과 감정이 뒤엉키는 과정을 그린다. 세 인물이 서로 다른 목적을 가지고 시작한 일이 예상하지 못한 방향으로 번지면서 어떤 선택과 결과를 맞게 될지 이목을 집중시킨다.

‘스캔들’은 총 8부작으로 오는 18일 시청할 수 있다.

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