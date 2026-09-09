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"日, 3분기 '제로 성장' 전망… 원유 수입 급증에 발목"

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닛케이 민간 이코노미스트 대상 설문 결과

올해 2분기 플러스 성장을 기록한 일본 경제가 3분기에는 제로 성장률을 보일 전망이라고 니혼게이자이신문(닛케이)이 9일 보도했다.

닛케이가 민간 이코노미스트 10명을 대상으로 조사한 결과 올해 3분기(7∼9월) 일본 국내총생산(GDP)은 물가 변동의 영향을 제외한 실질 기준으로 전기 대비·전기 대비 연율 환산 기준 모두 보합세를 보일 전망으로 나타났다.

고층 건물 늘어선 일본 도쿄 도심 모습. 연합뉴스
고층 건물 늘어선 일본 도쿄 도심 모습. 연합뉴스

전날 일본 내각부는 0.3%로 속보치를 발표했던 2분기 실질 GDP 증가율을 0.4%로 상향 조정했다.

연율 환산 기준으로는 속보치에서 1.1%였던 것이 1.4%로 상향됐다.

이 개정치를 바탕으로 한 이코노미스트들의 3분기 성장률 예상치는 연율 기준으로 0.4% 증가부터 1.1% 감소까지 전망이 엇갈렸다. 다만 이들의 평균치에 따르면 일본 경제는 사실상 성장률 0% 안팎의 제로 성장으로 돌아설 것으로 전망됐다.

가장 큰 원인은 원유 대체 조달에 따른 수입 확대 때문일 것으로 예상됐다.

2분기에는 중동 정세 불안으로 원유 수입이 일시적으로 줄어들며 GDP를 끌어올리는 효과를 냈다. 이 기간 수입은 1.7% 감소했다.

그러나 일본 정부가 대체 조달을 추진한 결과 최근에는 다시 원유 수입량이 회복세를 보이고 있다.

석유 수입 통계 속보치에 따르면 지난 7월 일본의 원유 수입량은 작년 같은 달보다 17% 증가했다.

이에 수입이 전분기 대비 2.0% 늘어날 것으로 이코노미스트들은 전망했다.

<연합>


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