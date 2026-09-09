[단독] 서울 강서구 주택서 연막탄·실탄 다수 발견…“할아버지 짐 정리하다”

서울 강서구의 한 다세대주택에서 연막탄과 최루탄(CS탄), 실탄 등 폭발 위험이 있는 군용 물품이 다수 발견돼 경찰과 군 당국이 조사에 나섰다.

9일 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시30분쯤 서울 강서구 화곡동의 한 빌라에서 “요양병원에 계신 할아버지의 짐을 정리하던 중 연습용 수류탄 같은 위험물 10여 발이 발견됐다”는 112 신고가 접수됐다. 빌라에서는 집주인 중 한 명이 사망하고 할아버지가 요양병원에 입원해, 유족 등이 유품과 짐을 정리하는 작업이 이뤄졌던 것으로 알려졌다.

서울 강서경찰서. 뉴시스

신고를 받은 서울 강서경찰서는 경찰관을 현장에 즉각 투입하는 한편, 2차 사고를 막기 위해 현장 접근을 통제하고 군 당국에 공조를 요청했다.

초기 대응 과정에서는 실제 수류탄 포함 여부가 불확실해 폭발 위험성에 대비한 접촉 금지 지령이 내려졌으나, 현장에 도착한 군 당국과 합동 확인을 거친 결과 수류탄은 없는 것으로 파악됐다. 발견된 물품은 연막탄과 CS탄, 실탄 등인 것으로 확인됐다.

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