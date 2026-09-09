[단독] 서울 강서구 주택서 연막탄·실탄 다수 발견…“할아버지 짐 정리하다”

서울 강서구의 한 다세대주택에서 연막탄과 최루탄(CS탄), 실탄 등 폭발 위험이 있는 군용 물품이 다수 발견돼 경찰과 군 당국이 조사에 나섰다.
9일 경찰 등에 따르면 이날 오전 11시30분쯤 서울 강서구 화곡동의 한 빌라에서 “요양병원에 계신 할아버지의 짐을 정리하던 중 연습용 수류탄 같은 위험물 10여 발이 발견됐다”는 112 신고가 접수됐다. 빌라에서는 집주인 중 한 명이 사망하고 할아버지가 요양병원에 입원해, 유족 등이 유품과 짐을 정리하는 작업이 이뤄졌던 것으로 알려졌다.
신고를 받은 서울 강서경찰서는 경찰관을 현장에 즉각 투입하는 한편, 2차 사고를 막기 위해 현장 접근을 통제하고 군 당국에 공조를 요청했다.
초기 대응 과정에서는 실제 수류탄 포함 여부가 불확실해 폭발 위험성에 대비한 접촉 금지 지령이 내려졌으나, 현장에 도착한 군 당국과 합동 확인을 거친 결과 수류탄은 없는 것으로 파악됐다. 발견된 물품은 연막탄과 CS탄, 실탄 등인 것으로 확인됐다.
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