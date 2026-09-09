가계대출 증가폭 두달째 축소…주담대는 다시 '꿈틀'

지난달 은행권 가계대출 증가 폭이 두 달 연속 축소되며 넉 달 만에 가장 작은 수준을 기록했다.



다만, 주택담보대출은 수도권 주택시장 등의 영향으로 증가 폭이 다시 확대돼 가계대출이 진정세에 접어들었다고 보기는 이른 상황이다.

서울의 한 시중은행 대출창구의 모습.

9일 한국은행이 발표한 금융시장 동향과 금융위원회·금융감독원이 발표한 가계대출 동향에 따르면 8월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지 포함) 잔액은 1천198조3천억원으로, 7월 말보다 3조4천억원 증가했다.



지난 4월(+2조1천억원) 이후 가장 작은 증가 폭이다.



월간 가계대출 증가 폭은 5월(+6조9천억원)과 6월(+7조6천억원) 가파르게 확대됐다가 7월(+5조5천억원)에 이어 8월까지 다시 축소되는 흐름을 보였다.



대출 종류별로 보면, 주택담보대출 잔액은 8월 말 952조5천억원으로, 7월 말보다 4조원 증가했다. 전체 가계대출 증가세는 둔화했지만, 주택담보대출은 오히려 7월(+3조5천억원)보다 증가 폭이 커졌다.



은행 자체 주담대(+2조5천억원→+2조9천억원)와 정책성 대출(+1조원→+1조1천억원)의 증가 폭이 모두 확대됐다.



신용대출이 포함된 기타 대출은 244조9천억원으로 6천억원 감소했다. 전월엔 2조원 증가였는데 지난 4월(-6천억원) 이후 넉 달 만에 감소로 전환했다.



이승엽 한은 시장총괄팀 차장은 "5월 수도권 주택거래량 증가와 7∼8월 입주 물량 확대에 따른 잔금대출 증가 등으로 주택담보대출 잔액이 늘었다"며 "은행 가계대출은 증가 폭이 축소됐지만, 주택담보대출이 비교적 견조한 증가 흐름을 이어가고 있고, 8월 정부 부동산 대책 영향도 아직 지켜볼 필요가 있다"고 분석했다.



이 차장은 기타 대출과 관련, "개인의 주식투자 둔화, 은행권 신용대출 관리 강화 등으로 잔액이 감소 전환했다"고 설명했다.



8월 금융권 전체 가계대출은 2조6천억원 증가해 전월(+6조4천억원)보다 증가 폭이 축소됐다.



그러나 주택담보대출은 4조3천억원 늘어 전월(+3조6천억원)보다 증가 폭이 확대됐다. 이중 제2금융권(+1천억→+3천억원)도 증가 폭이 확대됐다.



기타 대출은 1조7천억원 감소했다. 기타 대출은 전월엔 2조8천억원 증가였다. 이는 신용대출이 감소로 전환(+2조1천억원→-5천억원)된 점 등이 영향을 미쳤다.



제2금융권 가계대출은 8천억원 감소해 전월(+9천억원) 대비 감소세로 전환됐다. 상호금융권(-6천억→-5천억원)은 감소 폭이 축소했고, 저축은행(+5천억원→+3천억원)은 증가 폭이 축소됐다. 보험(+7천억원→-3천억원) 및 여전사(+3천억원→-3천억원)는 감소로 돌아섰다.



예금은행의 8월 말 기업 대출 잔액은 1천430조8천억원으로, 7월 말보다 9조7천억원 증가했다.



주요 은행의 대출 영업 강화와 회사채 상환을 위한 기업들의 자금 수요가 맞물리면서 대기업 대출이 4조9천억원 증가했다.



중소기업 대출도 일부 은행의 중소기업 금융 지원 등으로 4조8천억원 증가했다.



은행 수신(예금)은 7월 30조원 감소에서 8월 1천억원 증가로 전환했다.



특히 정기예금이 20조3천억원 늘어 전월(+42조3천억원)에 이어 증가세를 지속했다. 가계 자금의 유입 전환, 지방자치단체 자금의 일시 예치 등이 영향을 미쳤다.



수시입출식예금은 법인세 납부를 위한 기업들의 자금 인출 등으로 14조원 감소했다.



자산운용사 수신도 7월 42조8천억원 감소에서 8월 23조5천억원 증가로 흐름이 바뀌었다. 주가 반등의 영향으로 주식형펀드가 56조2천억원 감소에서 15조5천억원 증가로 전환한 영향이 컸다.



머니마켓펀드(MMF)는 5조6천억원 늘었다.



이 차장은 "주식형펀드로 여전히 자금이 유입되고 있다"며 "아직 주식시장에서 정기예금으로 자금이 돌아온다고 판단하기에는 이르지 않나 생각한다"고 말했다.

<연합>

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