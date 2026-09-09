김민석 “정치 검찰 불법 유출”…한동훈 “허위 유포, 형사조치”

김승원 법무부 장관 후보자의 신약 임상시험 승인 청탁 의혹을 둘러싸고 더불어민주당 김민석 대표와 무소속 한동훈 의원이 녹취록의 출처와 유출 경위를 놓고 정면충돌했다. 김 대표가 한 의원이 공개한 녹취록을 두고 ‘정치 검찰’의 불법적 자료 유출 의혹을 제기하며 관련자에 대한 법적 조치를 주장하자, 한 의원은 “검찰로부터 자료 비슷한 것도 받은 적 없다”며 김 대표를 허위사실 유포 혐의로 형사 조치하겠다고 맞섰다.
김 대표는 9일 전북도청에서 열린 최고위원회의에서 “한 의원이 제기하고 있는 여러 가지 주장들은 검찰 내에 협력자가 없으면 발생할 수가 없는 사건”이라며 “관련 유출자가 있다면 전원 의법 조치하는 단계로 들어가야 한다”고 밝혔다.
한 의원은 최근 김 후보자 의혹의 핵심 인물인 제넨셀 창업자 강모씨와 브로커 양모씨의 녹취록과 문자메시지를 잇따라 공개하고 있다. 공개된 자료에는 양씨가 식약처의 임상시험 승인과 관련해 정치권 인사들에게 도움을 요청하거나 접촉한 정황과 함께, 김 후보자 등 민주당 인사들의 이름이 언급된 내용 등이 담겼다. 민주당은 해당 녹취록이 불법 유출된 검찰 수사자료라며 문제 삼고 있다.
김 대표는 “검찰 개혁으로 마무리된 정치 검찰의 모든 불법적 불량 행태의 최종 페이지 사건으로 등장한 것 같다”며 “한동훈 사건을 정리함으로써 한국 정치 검찰 개혁은 마지막 장을 맞이하게 되는 것이 아닌가 싶다”고 강조했다. 그는 “캐비닛 유출, 증거 조작으로 상징되는 정치 검찰의 패악을 국회로 넘어온 한 의원이 스스로가 활약하던 정치 검찰의 마지막 칼을 꽂기 위해서, 마지막으로 나 살기 위해서 정치 검찰을 죽이는 일을 시작한 것 같다”고 주장했다.
김 대표는 민주당 의원들의 한 의원 공세용 별칭과 관련해 “조선 제일 검, 조선 제일 쪽가위, 이런 것은 ‘조선 제1’이라는 것에 집착하게 된다”며 “제1이라고 불러주면 정말 칭찬인 줄 알 것 같다. 조선 불량 검, 조선 불량 쪽가위로 해 주는 것이 정확하지 않을까 싶다”고 비꼬았다.
이에 한 의원은 즉각 반발했다. 한 의원은 이날 페이스북을 통해 “김 대표를 허위사실 유포로 형사조치 한다”며 “검찰로부터 자료 비슷한 것도 받은 적 없으니 김 대표의 근거 없는 거짓말에 엄정한 책임을 묻겠다”고 맞받았다. 이어 “앞으로 김민석 같은 뇌피셜 거짓말하는 사람들에게도 마찬가지”라고 덧붙였다.
그러면서 “‘새천년NHK 룸살롱 김민석 오빠 등 민주당 오빠들’이 물타기한다고 민주당 오빠 독약 로비 팩트가 사라지지 않는다”며 반격했다.
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