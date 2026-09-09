김민석 “정치 검찰 불법 유출”…한동훈 “허위 유포, 형사조치”

김승원 법무부 장관 후보자의 신약 임상시험 승인 청탁 의혹을 둘러싸고 더불어민주당 김민석 대표와 무소속 한동훈 의원이 녹취록의 출처와 유출 경위를 놓고 정면충돌했다. 김 대표가 한 의원이 공개한 녹취록을 두고 ‘정치 검찰’의 불법적 자료 유출 의혹을 제기하며 관련자에 대한 법적 조치를 주장하자, 한 의원은 “검찰로부터 자료 비슷한 것도 받은 적 없다”며 김 대표를 허위사실 유포 혐의로 형사 조치하겠다고 맞섰다.

더불어민주당 김민석 대표와 무소속 한동훈 의원. 뉴스1·연합뉴스

김 대표는 9일 전북도청에서 열린 최고위원회의에서 “한 의원이 제기하고 있는 여러 가지 주장들은 검찰 내에 협력자가 없으면 발생할 수가 없는 사건”이라며 “관련 유출자가 있다면 전원 의법 조치하는 단계로 들어가야 한다”고 밝혔다.

한 의원은 최근 김 후보자 의혹의 핵심 인물인 제넨셀 창업자 강모씨와 브로커 양모씨의 녹취록과 문자메시지를 잇따라 공개하고 있다. 공개된 자료에는 양씨가 식약처의 임상시험 승인과 관련해 정치권 인사들에게 도움을 요청하거나 접촉한 정황과 함께, 김 후보자 등 민주당 인사들의 이름이 언급된 내용 등이 담겼다. 민주당은 해당 녹취록이 불법 유출된 검찰 수사자료라며 문제 삼고 있다.

김승원 법무부 장관 후보자가 9일 서울 종로구 적선현대빌딩에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하고 있다. 연합뉴스TV 제공

김 대표는 “검찰 개혁으로 마무리된 정치 검찰의 모든 불법적 불량 행태의 최종 페이지 사건으로 등장한 것 같다”며 “한동훈 사건을 정리함으로써 한국 정치 검찰 개혁은 마지막 장을 맞이하게 되는 것이 아닌가 싶다”고 강조했다. 그는 “캐비닛 유출, 증거 조작으로 상징되는 정치 검찰의 패악을 국회로 넘어온 한 의원이 스스로가 활약하던 정치 검찰의 마지막 칼을 꽂기 위해서, 마지막으로 나 살기 위해서 정치 검찰을 죽이는 일을 시작한 것 같다”고 주장했다.

김 대표는 민주당 의원들의 한 의원 공세용 별칭과 관련해 “조선 제일 검, 조선 제일 쪽가위, 이런 것은 ‘조선 제1’이라는 것에 집착하게 된다”며 “제1이라고 불러주면 정말 칭찬인 줄 알 것 같다. 조선 불량 검, 조선 불량 쪽가위로 해 주는 것이 정확하지 않을까 싶다”고 비꼬았다.

이에 한 의원은 즉각 반발했다. 한 의원은 이날 페이스북을 통해 “김 대표를 허위사실 유포로 형사조치 한다”며 “검찰로부터 자료 비슷한 것도 받은 적 없으니 김 대표의 근거 없는 거짓말에 엄정한 책임을 묻겠다”고 맞받았다. 이어 “앞으로 김민석 같은 뇌피셜 거짓말하는 사람들에게도 마찬가지”라고 덧붙였다.

그러면서 “‘새천년NHK 룸살롱 김민석 오빠 등 민주당 오빠들’이 물타기한다고 민주당 오빠 독약 로비 팩트가 사라지지 않는다”며 반격했다.

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