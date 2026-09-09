인천-제주 노선 운항 만족도 92%… “운항 횟수 더 늘려 달라”

인천-제주 노선의 운항 만족도가 92%에 이르는 것으로 나타났다.

인천국제공항공사는 5월 신규 취항한 인천-제주 노선 이용객을 대상으로 설문조사를 진행한 결과 92%의 높은 만족도를 기록하며 ‘국제선 연계형 국내선 모델’로서 국민 여행편의 증진에 기여하고 있는 것으로 나타났다고 9일 밝혔다.

인천-제주 노선 항공편을 이용하고 있는 여객 모습.

이번 설문조사는 인천-제주 노선(제주항공 주 2회 운항)이 첫 운항을 시작한 5월 16일부터 8월 7일까지 약 3개월간 해당 노선을 이용한 국내 외 여객 총 1626명을 대상으로 진행됐다.

설문조사 결과 제주 거주 내국인의 재이용 의향 및 전반적 만족도가 모두 92% 이상을 기록하는 등 높은 만족도를 보였으며 가장 필요한 개선사항으로는 응답자 모두 ‘운항횟수 확대’를 꼽았다.

인천-제주 노선은 인천공항으로 입국하는 외래 관광객의 지방 접근성을 개선하고 지방여객의 국제선 이용 편의를 높이기 위해 올해 5월 신설됐다.

인천공항과 지방을 잇는 국내선을 통해 국제–국내 연결성을 강화하려는 정부 항공정책의 첫 사례로 높은 여객 만족도 및 안정적인 탑승률을 보여 성공적으로 안착했다는 평가를 받고 있다.

인천-제주 노선에 투입된 제주항공 항공기.

해당노선의 국제-국내 연계성과는 설문조사 결과에서 확인됐다.

구체적으로 인천→제주 노선 이용 외국인의 경우 35.6%가 해외 출발지에서 인천공항을 경유해 제주를 방문했으며, 이 중 51.5%가 다시 인천을 경유해 최종 목적지로 이동하는 것으로 응답했다.

국내선의 외국인 비율은 통상 10% 수준인데 반해 이번 인천-제주 노선의 외국인 비율은 30% 이상으로 높게 나타났다. 외국인의 출발 국가는 중국(33.7%), 미주(18.3%), 일본(15.4%) 순으로 나타났다.

또 제주→인천 노선의 경우 제주 거주 내국인의 86.3%가 인천공항에서 국제선을 이용할 계획이라고 응답하는 등 인천-제주 노선이 국내 관광산업 활성화 및 국민 여행편의 증진에 큰 기여를 하고 있는 것으로 확인됐다.

누적 탑승률은 인천→제주 노선 83.6%, 제주→인천 노선 93.3%로 평균 88.5%를 기록하며 기대 이상의 안정적인 이용실적을 보였다.

인천국제공항 전경.

만족도의 경우 인천→제주 노선에서 제주 외 거주 내국인 81.6%, 제주 거주 내국인 83.6%, 외국인 86.9%가 ‘전반적 만족’으로 응답했다. 제주→인천 노선은 제주 외 거주 내국인 91.0%, 제주 거주 내국인 92.3%, 외국인 92.3%가 전반적인 만족도를 보였다.

재이용 의향의 경우 인천→제주 노선에서 제주 외 거주 내국인 81.6%, 제주 거주 내국인 89.6%, 외국인 82.5%가‘재이용 의향’이 있다고 응답했다. 제주→인천 노선은 제주 외 거주 내국인 85.2%, 제주 거주 내국인 96.6%, 외국인 61.5%가 재이용 의향을 밝혔다.

현재 인천-제주 노선은 주 2회(출발기준) 운항 중이며 설문조사 결과 모든 응답자 그룹에서 ‘운항횟수 확대’를 개선 필요사항 1순위로 지목하는 등 해당 노선의 높은 수요 잠재력을 확인할 수 있었다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 “이번 설문조사 결과 인천-제주 노선의 높은 만족도와 수요 잠재력을 확인할 수 있었다”며 “앞으로도 정부 및 항공사와 지속적인 협력을 통해 해당 노선의 운항확대 및 신규 국내선 취항을 위한 추가적인 항공사 지원방안을 적극 검토함으로써 국민들의 여행편의를 제고하고 정부의 외래 관광객 3,000만명 달성 목표를 적극 지원하겠다”고 말했다.

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