"취지는 알겠지만"…英 지하철, 자폐인 위한 '진정 공간' 논란

영국에서 신경다양성 지하철 이용객을 위한 '진정 공간'을 도입했지만, 공간의 크기와 위치 때문에 비판을 받고 있다.

지난 7일(현지 시간) 미국 CNN은 런던교통공사가 자폐증 관련 자선단체 오티스티카와 협력해 '신경다양성' 이용객을 위한 진정 공간을 시험 운영한다고 보도했다.

영국에서 신경다양성 지하철 이용객을 위한 '진정 공간'을 도입했지만, 공간의 크기와 위치 때문에 비판을 받고 있다. 런던교통공사 X 계정 캡처

신경다양성은 자폐스펙트럼이나 주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 등 뇌의 기능과 정보 처리 방식에서 나타나는 차이를 인간의 자연스러운 다양성으로 바라보는 개념이다.

신경다양성 이용객 중 상당수는 큰 소음과 혼잡한 공간으로 인해 감각적 어려움을 겪는다. 이에 런던교통공사는 미국 업체 '눅'이 제작한 부스를 런던 서부 일링 브로드웨이 지하철역에 설치하면서 진정 공간을 운영하기 시작했다. 해당 부스는 최소 4주 동안 설치될 예정이며, 런던교통박물관에서도 또 다른 진정 공간을 8주간 시범 운영할 계획이다.

런던교통공사 측은 "이번 사업은 대중교통 이용을 버겁게 느끼고, 이동하기 전 잠시 안정을 되찾을 공간이 필요한 이용객들을 지원하기 위한 것"이라고 취지를 밝혔다.

네티즌들은 사업의 취지에 긍정적인 반응을 보였지만 구현 방식에는 의문을 제기했다. 이들은 공간의 크기가 너무 좁아 '개집'처럼 보인다고 비판했다.

한 네티즌은 "만약 진정할 수 있는 장소를 만들고 싶다면, 승강장으로 내려가는 계단 위쪽이면서 엘리베이터 근처에 설치된 지금 위치는 잘못됐다"며 위치를 지적했다.

공간의 디자인을 고쳐야 한다는 의견도 나왔다. 한 네티즌은 "자폐인 당사자로서 말하자면 저 공간에는 문이 필요하다"며 "지금은 그저 지붕이 달린 벤치에 불과하다"고 주장했다. 그는 "사람들이 동물원의 동물을 구경하듯 쳐다보지 않도록 차라리 반대 방향으로 돌려놓는 게 좋을 것 같다"고 덧붙였다.

<뉴시스>

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