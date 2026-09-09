한화오션, 6800억 규모 태국 차세대 호위함 우선협상대상자 선정

한화오션이 태국 왕립해군의 차세대 호위함 도입 사업에서 우선협상대상자로 선정되며 동남아 해양방산 시장에서의 입지를 다시 한번 입증했다.

9일 한화오션에 따르면 이번 사업은 태국 해군의 호위함 1척 건조 및 통합 군수 지원을 포함한 프로젝트로, 예산 규모는 약 167억3000만 바트(한화 약 6833억원)에 달한다.

한화오션이 태국 왕립해군에 제안한 차세대 호위함 항해 상상도. 한화오션 제공

이번 우선협상대상자 선정은 최종 본계약 체결에 앞서 세부 기술 사양과 사업 범위, 건조 조건 등을 조율하기 위한 절차다.

한화오션은 향후 태국 왕립해군과 본격적인 협상에 착수해 사업의 안정적 수행과 건조 경쟁력을 극대화할 수 있는 최적의 계약 조건을 도출할 계획이다.

이번 수주전에는 한화오션을 비롯해 스페인, 싱가포르, 튀르키예 등 세계적 방산기업들이 참여해 치열한 경쟁을 펼쳤다.

한화오션은 2018년 태국 해군에 1차 호위함인 ‘푸미폰 아둔야뎃’함을 성공적으로 인도했던 경험과 우수한 함정 건조 기술력을 인정받아 우선협상대상자로 최종 선택됐다.

정부와 군의 다각적인 지원 역시 이번 결실에 기여했다.

국방부와 방위사업청, 대한민국 해군은 지속적인 국방 교류를 통해 양국 간 신뢰를 쌓아왔다.

특히 해군 순항훈련전단의 태국 기항과 코브라골드 연합훈련 참가 등 지속적인 해양방산 교류가 사업 추진의 든든한 밑바탕이 됐다.

한화오션은 이번 사업을 계기로 태국과의 장기적인 해양방산 협력 관계를 더욱 공고히 하는 한편 동남아시아를 비롯한 글로벌 수상함 시장으로 사업 기회를 적극적으로 확대해 나갈 방침이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지