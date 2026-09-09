파리서 경북 한지 특별전… ‘파리디자인위크’ 공식 프로그램

경북도가 한국과 프랑스 수교 140주년을 기념해 마련한 한지 특별전 '한지마니아(HANJIMANIA)'가 10일(현지 시간) 프랑스 파리 국가유산박물관(오텔 드 라 마린)에서 개막한다고 9일 밝혔다.

한지 전시작품. 경북도 제공

이번 전시는 경북도와 프랑스 국가유산박물관이 공동 주최하고 경북문화재단 콘텐츠진흥원이 주관한다. 오는 10~27일까지 18일간 열린다.

세계적 디자인 축제 '파리디자인위크'의 공식 프로그램으로 선정됐으며 한국의 안강은 전시감독과 프랑스의 카트린 뤼로 전시감독이 공동 기획했다.

문경, 안동의 전통 한지 원료를 바탕으로 프랑스 디자이너 6명과 한국 작가 11명이 협업한 조명·오브제 등 공예작품 17점과 전통 한지 원지를 함께 선보인다.

국가무형문화유산 한지 장인(김삼식)이 제작하는 문경 전통 한지는 프랑스 루브르박물관 문화재 복원용으로도 쓰인다.

개막식에는 유네스코 관계자와 프랑스 국가유산청장, 파리디자인위크 위원장 등 문화예술계 인사가 대거 참석한다.

경북도는 전시 기간 한불 한지 라운드테이블 등 협력 프로그램도 함께 운영한다.

올해 말로 예정된 한지의 유네스코 인류무형문화유산 등재 발표를 앞두고 국제적 관심과 공감대를 넓히는 계기로 활용한다는 구상이다.

김혜경 여사와 프랑스 대통령 부인 브리지트 마크롱 여사가 8일(현지시간) 파리 오텔 드 라 마린에서 열린 한지마니아 특별전에서 전시물을 관람하고 있다. 연합뉴스

앞서 개막을 앞둔 8일에는 이재명 대통령의 프랑스 국빈 방문에 동행한 김혜경 여사가 프랑스 대통령 부인 브리지트 마크롱 여사와 함께 전시관을 찾아 한지 공예·디자인 작품을 관람했다.

김혜경 여사는 오는 12월 한지가 유네스코 인류무형문화유산으로 등재돼 더욱 널리 알려지기를 바란다고 기원했다.

박찬우 경북도 문화관광체육국장은 "한지는 천년의 시간을 견뎌온 경북의 소중한 문화유산이자 지속가능한 가치를 품은 친환경 미래산업"이라며 "이번 특별전을 통해 한지, 한식, 한복, 한옥, 한글 등 경북 5한(韓) 문화의 국제적 브랜드 가치를 높이고 한지의 유네스코 인류무형문화유산 등재를 위한 국제적 협력과 지지를 확대해 나가겠다"고 말했다.

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