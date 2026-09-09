“외국산 홍어 국내산 둔갑” 野 최수진 폭로에… 공영홈쇼핑 “사실 아니다” 반박

중소벤처기업부 산하 공영홈쇼핑이 1만개에 달하는 외국산 홍어와 가자미를 국내산으로 속여 팔았다는 의혹이 제기됐다. 이에 대해 공영홈쇼핑 측은 현재 수사중인 사안으로 사실이 아니라고 반박했다.

중소벤처기업부 산하 공영홈쇼핑이 1만개에 달하는 외국산 홍어와 가자미를 국내산으로 속여 팔았다는 의혹이 제기됐다. 이에 대해 공영홈쇼핑 측은 현재 수사중인 사안으로 사실이 아니라고 반박했다. 공영홈쇼핑 제공

9일 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 소속 국민의힘 최수진 의원에 따르면 지난 5월 전북 군산 해양경찰서는 공영홈쇼핑이 판매한 홍어 무침과 손질 가자미의 원산지 위반 혐의를 확인하기 위해 공영홈쇼핑에 대한 압수수색을 벌였다. 수색 결과 공영홈쇼핑은 작년 9월과 올해 1월에 방송을 통해 홍어 무침 7331개를 팔아 1억8200만원어치의 판매실적을 올렸다. 지난해 2월과 올해 1월 방송에서는 손질 가자미 2천604개를 판매해 1억200만원을 벌어들였다. 즉 두 제품의 판매 건수는 9935개, 판매액은 2억8400만원이다.

최 의원은 당시 공영홈쇼핑은 이들 제품을 국내산으로 표기했으나, 해경 조사에서 해당 제품이 원산지 위반 제품인 것으로 확인됐다고 했다. 최 의원은 “공영홈쇼핑이 매년 부정식품을 판다는 것은 공공기관을 믿고 물건을 구매한 국민을 기만하는 행위”라며 “사전검증의 전면적인 개편과 혁신을 통해서라도 무너진 국민의 신뢰를 시급히 복원해야 한다”고 했다.

이에 대해 공영홈쇼핑 측은 자사도 피해자의 신분으로 경찰과 검찰 수사에 협조하고 있다며 사실이 아니라고 했다. 공영홈쇼핑 측은 이날 자료를 통해 “당사는 공공기관 홈쇼핑으로서 눈앞에 보이는 작은 수익을 위해 수입산 먹거리를 국내산으로 속여 파는 행위를 할 이유가 없다”며 “해당 제조업체가 외국산 홍어무침과 가자미를 국내산으로 속여 공영홈쇼핑을 통해 판매한 것으로 의심이 돼 조사가 진행 중인 건으로 현재 수사가 진행 중으로 외국산인지 국내산인지 여부가 확인된 상태가 아니다”고 했다. 이어 공영홈쇼핑 측은 “해당 제조업체도 원산지 위반 여부를 부인하는 상황으로 실제 위반 여부에 대해서는 조사결과를 기다리고 있는 상황”이라며 “수사 결과에 따라 당사는 고객 보호를 위해 환불조치 등을 성실히 이행할 계획입니다. 수사 진행 중인 상황을 확정적으로 판단해 소비자들과 선량한 국내 중소기업과 소상공인들이 피해를 입는 일이 없도록 해달라”고 했다.

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