한화오션, 태국 해군 차세대 호위함 우선협상대상자 선정… 6800억원 규모

한화오션이 태국 왕립해군의 차세대 호위함 도입 사업 우선협상대상자로 선정됐다.

이번 선정은 최종 계약 체결에 앞서 세부 기술 사양과 사업 범위 등 구체적인 조건을 협의하기 위한 절차로, 한화오션은 앞으로 태국 왕립해군과 세부 협상을 진행할 예정이다.

한화오션이 태국 왕립해군에 제안한 차세대 호위함 항해 상상도. 한화오션 제공

태국 왕립해군은 공고를 통해 호위함 1척 건조 및 통합 군수 지원 사업에 167억 3000만 바트(한화 약 6833억원)를 제안한 바 있다.

이번 사업에는 한화오션을 비롯해 스페인·싱가포르·튀르키예 등 글로벌 방산업체들이 참여해 경쟁을 벌였다.

한화오션은 지난 2018년 태국 왕립해군에 1차 호위함 ‘푸미폰 아둔야뎃(HTMS Bhumibol Adulyadej)’함을 성공적으로 인도한 경험과 함정 건조 기술력 등을 바탕으로 이번 우선협상대상자에 선정됐다.

국방부와 방위사업청, 대한민국 해군 등 정부·군의 지원도 힘을 보탰다.

양국 해군 간 교류와 대한민국 해군 순항훈련전단의 태국 기항, 코브라골드 연합훈련 등 지속적인 국방 교류를 통해 축적된 양국 간 신뢰 역시 사업 추진의 기반이 됐다는 평가다.

한화오션은 이번 선정을 계기로 태국과의 장기적인 해양방산 협력 기반을 강화하고, 동남아시아를 비롯한 글로벌 수상함 시장에서 사업 기회를 지속 확대할 방침이다.

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