국방부·UNDP, 지뢰대응활동 협력 의향서 체결… “선진 지뢰대응체계 구축”

국방부가 유엔개발계획(UNDP)과 지뢰대응활동 분야 협력을 공식화하는 의향서를 체결했다.

국방부는 9월 8일 서울 더 그랜드 롯데 서울에서 ‘2026 서울안보대화’를 계기로 UNDP와 ‘지뢰대응활동 협력 의향서(Statement of Intent·SOI)’를 체결했다고 밝혔다.

8일 더그랜드롯데 서울에서 천승현 국방부 군사시설국장과 데바난드 라미야 유엔개발계획(UNDP) 위기대비·대응·복구국장이 지뢰대응활동 분야의 상호 협력 의사를 공식화하는 ‘지뢰대응활동 협력 의향서(SOI)’를 체결하고 있다. 국방부 제공

체결식에는 천승현 국방부 군사시설국장과 데바난드 라미야(Devanand Ramiah) UNDP 위기대비·대응·복구국장이 양 기관 대표로 참석했다.

이번 의향서 체결은 지난해 ‘지뢰대응활동법’ 제정·시행에 따라 지뢰제거 활동이 군사작전 차원을 넘어 국민 안전과 지속가능한 국토 회복을 아우르는 국제기준 중심의 활동으로 패러다임이 전환된 데 따른 것이다.

국방부는 지난 7월 수립한 ‘제1차 지뢰대응활동 기본계획’에 국제기구 협력체계 구축을 핵심 과제로 반영한 바 있다.

의향서의 핵심 내용은 양 기관이 안전하고 효과적이며 지속가능한 지뢰대응 역량을 공동 구축하는 것이다.

양측은 지뢰대응 관련 지식과 실무경험, 모범 사례를 상호 교환하고 국제 워크숍 공동 주최 등을 통해 협력을 이어가기로 했다.

천 국장은 “이번 UNDP와의 의향서 체결은 대한민국 지뢰대응활동이 국제사회의 높은 표준에 부합하는 선진 지뢰대응체계로 도약하는 중대한 이정표”라고 말했다.

라미야 국장은 “지뢰대응활동은 주민들이 안전하게 귀환하고 생계를 재건하며 지역사회가 회복할 수 있도록 토지를 안전하게 만드는 일”이라며 “UNDP의 글로벌 경험을 공유하는 동시에 한국이 축적해온 전문성과 경험을 배우기를 기대한다”고 밝혔다.

국방부는 UNDP를 시작으로 국제 지뢰대응활동을 주도하는 여러 국제기구와의 협력도 강화해나갈 계획이다.

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