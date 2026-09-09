보테가 베네타, 유르겐 텔러와 2026 겨울 캠페인 공개

이탈리아 럭셔리 브랜드 보테가 베네타(Bottega Veneta)가 2026 겨울 컬렉션을 8명의 포토그래퍼가 각자의 시선으로 담아낸 ‘진 002(Zine 002)’에 이어, 포토그래퍼 유르겐 텔러(Juergen Teller)와 함께한 2026 겨울 캠페인을 공개했다. 예술적 프로젝트로 기획된 이번 캠페인은 밀라노를 배경으로 친밀한 실내 공간부터 유기적인 건축물, 야외 조각 작품, 자연 풍경까지 다양한 장소를 오가며 전개된다.

빌라 테렌치오 벨롤리(Villa Terenzio Belloli)에서 폰다치오네 파가니(Fondazione Pagani)에 이르기까지, 기념비적인 구조물과 친밀한 순간, 예상치 못한 부드러움이 교차하는 장면을 통해 밀라노의 브루탈리즘과 관능성이 이루는 선명한 대비를 포착한다.

이번 겨울 캠페인은 보테가 베네타를 수공예와 창의성이 끊임없이 어우러지는 하우스로 바라보는 크리에이티브 디렉터 루이스 트로터(Louise Trotter)의 비전을 반영했다.

이번 캠페인은 밀라노의 표면과 이면을 탐구하며 도시가 지닌 섬세한 아름다움과 예술적 깊이를 조명한다.

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