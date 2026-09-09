‘45일이면 자연으로 돌아간다…호주서 치러진 ‘버섯 관’ 장례식

루프 리빙 코쿤. 루프 바이오텍 사이트 캡쳐

호주에서 버섯 균사체를 활용해 만든 관으로 이색적인 장례식이 치러졌다. 환경 친화적 장례 방식의 필요성이 대두되는 가운데 나온 사례다.

7일(현지시간) 인디펜던트 등 외신에 따르면 최근 호주 뉴사우스웨일스주 블루마운틴의 스프링우드 공동묘지에서 70대 여성 캐롤린의 장례식이 진행됐다. 고인은 호주 최초로 버섯으로 제작된 관에 안치돼 매장됐다.

장례에 사용된 버섯 관은 네덜란드 기업 루프 바이오텍이 만든 ‘루프 리빙 코쿤’이다. 농업 폐기물에서 뽑아낸 대마 섬유와 버섯의 뿌리 조직인 균사체를 혼합해 제작했다. 완제품 형태로 자라나는 데에는 약 일주일 정도가 소요된다. 온도와 습도가 적절히 조절되는 환경에서 틀을 잡아 재배된다.

기존 목재 관이 땅속에서 완전히 분해되기까지 최대 50년이라는 상당한 기간이 걸리는 반면 ,버섯 관은 매장 후 약 45일이 지나면 흙으로 자연 흡수된다. 이 과정을 통해 토양을 오염시키지 않고 영양분을 공급하는 효과를 발생시킨다.

장례를 진행한 관계자는 최근 몇 년 사이 지속가능한 친환경 장례에 대한 의뢰인들의 문의가 크게 늘었다고 전했다.

한편 호주에서는 매년 약 20만건의 장례가 치러진다. 도심 지역의 묘비 부족과 비용 문제로 화장 비율은 약 70%에 육박한다. 화장 과정에서 발생하는 탄소 배출량이 문제로 떠오르면서 대안 장례 방식에 대한 논의가 활발히 이뤄지고 있다.

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