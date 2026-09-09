부산 한 초등학교서 어르신 8명 벌 쏘여… 1명 중상

부산 서구의 한 초등학교에서 학교 주변 청소를 하던 안전지킴이 8명이 벌에 쏘여 병원으로 이송되는 사고가 발생했다.

소방대원들이 학교 주변 나무에서 벌집을 제거하고 있다. 부산소방재난본부 제공

9일 부산소방재난본부 등에 따르면 이날 오전 7시22분쯤 부산 서구 동대신동1가의 한 초등학교 체육관에서 벌에 쏘였다는 신고가 접수됐다.

구조대가 현장에 출동해 확인한 결과 벌에 쏘인 사람은 총 8명이었다. 이 중 70대 여성 A씨는 머리를 쏘여 중상을 입은 것으로 전해졌다. 구급대는 7명을 병원으로 이송하고 1명은 현장에서 응급처치했다.

피해자들은 해당 학교 안전지킴이들로, 학생들이 등교하기 전 출근해 학교 주변 청소 등 환경미화 작업을 하던 중 벌에 쏘인 것으로 전해졌다. 소방당국은 이들이 청소를 하던 중 벌집을 건드려 벌에 쏘인 것으로 추정하고 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

소방대원들이 제거한 말벌 무리. 부산소방재난본부 제공

한편 해당 학교 관계자는 “학생들이 등교하기 전에 벌 쏘임 사고가 발생했다”며 “휴교 조치를 검토했으나 학생 안전에 문제가 없다고 판단해 수업은 정상적으로 진행된다”고 말했다.

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