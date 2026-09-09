고준희, ‘정글의 법칙’ 10년 러브콜에도 망설였던 이유…“살아남을 수 있을지”

배우 고준희가 SBS 예능 프로그램 ‘정글의 법칙’ 출연을 오랫동안 고민했던 이야기를 공개했다.

배우 고준희가 SBS 예능 프로그램 ‘정글의 법칙’ 출연을 오랫동안 고민했던 이야기를 공개했다. 고준희GO

고준희는 8일 자신의 유튜브 채널 ‘고준희GO’에 공개된 영상 ‘배불러서 못 먹겠어.. 제철 활새우 40마리 도전하는 고준희의 새우 먹방’에서 노량진 수산시장을 찾아 제철 해산물을 맛보는 시간을 가졌다. 이날 고준희는 살아 있는 새우를 직접 손질하며 음식을 준비했다.

새우를 손질하던 과정에서 고준희는 과거 ‘정글의 법칙’에 출연했던 경험을 언급했다. 당시 울릉도에서 촬영을 진행했던 그는 프로그램과 관련해 남다른 비하인드 스토리가 있었다고 밝혔다.

고준희는 “10년 동안 ‘정글의 법칙’으로부터 출연 요청이 왔는데 좀 무서웠다”며 “해외에 나가서 내가 물티슈 하나로 살아남을 수 있을지 생각했다”고 전했다. 해외 촬영에 대한 걱정과 해외에서 최소한의 물품만으로 생활해야 하는 상황을 떠올리며 자신이 과연 그런 환경을 견딜 수 있을지 고민한 것이다.

그러던 중 코로나19 시기가 찾아오면서 상황이 달라졌다. 해외 이동이 어려워진 가운데 국내에서 촬영할 기회가 생겼고, 고준희는 울릉도에서 진행되는 촬영에 참여하게 됐다. 오랫동안 이어진 출연 제안을 결국 국내 촬영으로 참여하게 됐다.

고준희는 의외로 자연환경이나 바다와 완전히 낯선 사람은 아니었다고도 전했다. 어린 시절 강릉에서 생활한 뒤 부산으로 이사했던 경험을 이야기하며 바다와 가까운 환경에서 지낸 기억을 떠올렸다.

이번 영상을 통해 고준희는 예능 프로그램 출연을 결정하기까지의 솔직한 고민을 전했다. 특히 오랜 기간 이어진 출연 요청을 쉽게 받아들이지 못했던 이유를 직접 설명하면서 당시 느꼈던 현실적인 두려움도 털어놨다.

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