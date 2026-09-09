[네팔 대홍수 르포] 韓구호대캠프, 사명감 속 '초고난도' 수색…긴장·피로 누적

한국 해외긴급구호대(KDRT)의 네팔 파견 7일째인 지난 8일(현지시간) 네팔 누와코트 바타르 지역에 자리한 KDRT 베이스캠프.



남은 파견 기간 실종 한국인 9명 행방의 단서를 찾아야 한다는 압박감과 사명감에 분위기는 매우 긴박했다.

지난 8일(현지시간) 네팔 누와코트 바타르 지역의 한국 해외긴급구호대(KDRT) 베이스캠프 모습

지난 2일 네팔에 도착한 이들은 실종자들이 근무하던 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소에서 육로로 그나마 가장 가까운 이곳에 베이스캠프를 구축했다.



한 호텔 뒤쪽 공터에 자리 잡은 여러 텐트 내 상황실과 회의실 등에서는 대원들이 바쁘게 오가며 수색 작업을 조율했다.



수색 대상인 UT-1 발전소와 베이스캠프 사이를 흐르는 트리슐리강의 다리가 모두 유실된 탓에 수색 지역으로의 이동은 네팔군이 제공하는 헬기에 의존하고 있다.



이날도 수색에 나선 대원들은 가까운 트리슐리 군 기지로 이동, 네팔군 헬기 2대에 몸을 실었다. 현장 접근부터 수색까지 네팔군과의 협조가 필수적이었다.



캠프 곳곳에서는 대원들이 네팔 측 관계자들과 삼삼오오 머리를 맞대고 상의하는 모습도 눈에 띄었다.



오후 들어 수색을 마친 대원들은 무거운 표정으로 캠프로 들어섰다. 현장에서 도보·무인기(드론) 수색을 벌였지만, 새로 발견된 것이 없었기 때문이다.



당초 예정됐던 약 10일간의 수색 활동 기간이 얼마 남지 않은 가운데 실종 한국인들의 행방을 추정할 만한 단서도 아직 나오지 않았다.



게다가 극도로 험준한 지형과 대홍수 여파로 위험한데다 안전을 이유로 한 네팔군의 도보 수색 제한까지 겹쳐 수색 작업은 '초고난도' 수준이라는 평가를 받는다.



고도의 긴장을 요구하는 수색이 이어지면서 대원들의 피로도 쌓여가고 있다.



이날도 수색 작업이 끝나고 기진맥진한 대원들은 텐트 속 침대에 쓰러지듯 누워 숨을 돌리느라 애쓰는 모습이었다.

지난 8일(현지시간) 네팔 누와코트 지역의 트리슐리 네팔군 기지 앞에 실종자를 찾는 가족들이 만든 전단이 가득 붙어 있다.

수색에 나갔다가 돌아온 이기평 대원은 "우리가 할 수 있는 최대의 노력을 하고 있지만, 지형의 영향이나 재난 규모가 우리가 경험한 것보다 훨씬 크다"며 안타까워했다.



조현문 소방청 구조본부장은 이번 재난에 "무력감"을 느낀다면서도 "남은 시간 대원 안전을 확보하면서 연락 두절자 수색·구조에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 대원들이 헬기를 타고 내리는 트리슐리 군기지 앞에는 실종 가족을 찾는 전단이 빼곡히 나붙은 가운데 여전히 많은 사람이 군의 도움을 기대하며 기다리고 있었다.



기지 앞에 앉아 있던 6남매 중 장녀인 라스미 타망(21)은 "부모님 영혼을 온전히 보내드릴 수 있게 군이 헬기로 (트리슐리)강만 건너게 해줬으면 좋겠다"고 지치고 힘든 표정으로 말했다.



라스미부터 생후 16개월 아기인 막내 리안 타망까지 이들 남매는 트리슐리 3B 수력발전소 직원 기숙사가 있는 심레 지역에서 부모와 살았다.



대홍수 당시 6남매는 간신히 화를 면했지만, 아버지 비노트 타망(38), 어머니 바바나 타망(38)과는 연락이 끊겼다.

8일(현지 시간) 네팔 라수와와 누와코트 지역이 만나는 베트라와티에서 네팔 군인들이 대홍수로 파괴된 주택 잔해를 수색하고 있다. AP연합뉴스

이후 인근 이모들의 집으로 피신한 남매는 시신을 찾지 못한 경우에도 장례 의식을 치르려면 고인이 살던 곳으로 돌아가야 한다는 이 지역 불교 관습에 따라 이곳을 찾았다.



트리슐리강의 다리가 모두 유실되고, 주민들이 강을 건널 수 있게 당국이 며칠 전 설치한 집라인(zip-line)도 이용자가 몰리면서 고장 났기 때문이다.



따라서 군 헬기만이 유일하게 남은 도강 수단이지만, 이마저 언제 태워줄지 기약이 없는 상황에서 막연하게 기다리는 상황이다.



이들을 데리고 온 두 이모 중 둘째인 바르사 타망(28)은 "이 아이들은 이제 부모도 없고 집도 없다. 너무 안됐다"면서 "내가 계속 키우기도 쉽지 않고 나라에서 이런 아이들을 위해 뭔가 도와줬으면 좋겠다"고 호소했다.

<연합>

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